Ordu'da vefat eden muhtarlara vefa - Son Dakika

Ordu'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla görevi başlarındayken vefat eden muhtarlar kabirleri başında ziyaret edilerek dualarla yad edildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde ebediyete intikal etmiş muhtarları unutmadı. Bu kapsamda 7 ayrı ilçeye giden ekipler, tek tek kabristanlıkları ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi din görevlilerince son nefesine kadar milleti için çalışan muhtarlara mezarları başında Kur'an-ı Kerim okundu. Yapılan dua sonrası kabristanlıklara çelenk ve çiçekler konuldu.

"Vefa borcumuzu yerine getirmeye çalıştık"

Görevleri başındayken vefat eden muhtarları bu özel günde ziyaret ettiklerini belirten Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, "Bir nebzede olsun onlara karşı vefa borcumuzu yerine getirmeye çalıştık" dedi.

Daire Başkanı Bilkay sözlerine şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın ve temsil ettiği mahallerinin sorunlarını tespit eden, adeta milletimizin eli, kulağı olan muhtarlarımız bizim için her zaman ayrı bir önem taşırlar. Onlara bahşedilen bu özel günde de vefat eden muhtarlarımızı unutmadık. Bu kapsamda görevi başındayken vefat etmiş muhtarlarımızı anmak istedik. Tek tek kabristanlıklarını ziyaret ederek dualar ettik, Kur'an-ı Kerim okuttuk. Çelenk ve çiçeklerimizi mezarları başlarına koyduk. Bir nebzede olsun onlara karşı vefa borcumuzu yerine getirmeye çalıştık. Bu vesileyle bu zamana kadar görevlerini layıkıyla son nefesine kadar yerine getirmeye çalışan tüm muhtarlarımızı rahmetle anıyoruz." - ORDU