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Pandemide işsiz kaldılar çareyi Cennet elmasında buldular - Son Dakika

Pandemide işsiz kaldılar çareyi Cennet elmasında buldular

30.10.2021 11:26
Pandemide işsiz kaldılar çareyi Cennet elmasında buldular

Manisa'da pandemi döneminde işsiz kalan resim öğretmeni ve inşaat mühendisi genç çift, yaşadıkları sıkıntıları aşmak için cennet elması kurutarak İnternet üzerinden satış yapmaya başladı.

Manisa'da pandemi döneminde işsiz kalan resim öğretmeni ve inşaat mühendisi genç çift, yaşadıkları sıkıntıları aşmak için cennet elması kurutarak İnternet üzerinden satış yapmaya başladı. Resim Öğretmeni Müjde Çakıroğlu ve pandemi döneminde işsiz kalan eşi İnşaat Mühendisi Metehan Çakıroğlu, yaşadıkları işsizlik çıkmazından kurtuluşu Cennet elmasında bulduklarını ve ailelerine yük olmadıkları için şükrettiklerini söyledi.

İki yıl önce evlenen ve İzmir'de yaşamaya başlayan Müjde - Metehan Çakıroğlu çifti pandemi döneminde işsiz kalınca Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesindeki ailelerin yanına gelerek Cennet elması kurutma işine başladı. 2012 yılında resim öğretmenliği bölümünden mezun olan, ücretli öğretmenlik yaptığı sırada okulların kapanmasıyla işsiz kalan Müjde Çakıroğlu, İnşaat Mühendisi olan ve pandemi döneminde işsiz kalan eşi Metehan Çakıroğlu ile birlikte geçimlerini sağlayabilmek için Cennet Elması kurutma işine başladı. Bir zamanlar proje ve resim çizen elleriyle cennet elmalarını soyup, iplere asarak kurutan genç çift, kuruttukları ürünleri İnternet üzerinden satarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

Atanamayan Resim Öğretmeni Müjde Çakıroğlu, "34 yaşındayım. Resim öğretmenliği mezunuyum. 2012 yılında mezun oldum. Mezun olduktan sonra 3 yıl boyunca KPSS'ye çalıştım ancak atanamadım. Ailem köyde yaşadığı için ben de kendi harçlığımı çıkarmak için bir şeyler yapmaya başladım. Daha sonra 2019 yılında evlendim. İzmir'de yaşıyorum. Orada ücretli öğretmenlik yapıyordum. Geçen yıl pandemide okullar açılmadığı için ben de gidemedim. Eşim de inşaat mühendisi o da pandemi döneminde işten çıkarıldı. Biz de 'Ne yapacağız' diye düşünürken köyde böyle bir fırsat vardı ve biz de ailemizle birlikte ne varsa onları yapmaya çalışıyoruz. İnternetten satış yapmaya çalışıyorum. Öncelikle şükrediyorum. Aç ve açıkta değiliz. Üniversite mezunu olarak zorluk çekiyorum ama ailemize yük olmadan geçinmeye çalışıyoruz. Satışlar iyi diyelim. Çok da iyi değil aslında bu işi yapan çok var. Piyasayı düşürüyorlar, emeğimizin karşılığını tam olarak alamıyoruz. İşsiz olduğumuz için bu işe sarıldık. Mecburuz bu işi yapmaya" dedi.

Cennet elması kurutma işini ilk olarak İnternette gördüklerini ve tüm mahalle olarak bu işe başladıklarını kaydeden Çakıroğlu şunları söyledi: "5 yıl önce İnternette gördük. Yaşadığımız mahallede hepimiz bu işi yapmaya başladık baktık İnternette de tutulmaya başladı. Herkes paylaşıyor. Biz de ilk bu işin içine girenlerden olduk ve devam ettik. O zaman 200 kilo yapıyorsak şimdi 500 kilo yaparak her zaman artırarak devam ediyoruz."

Pandemi döneminde işsiz kalan İnşaat Mühendisi Metehan Çakıroğlu ise şunları söyledi: "İnşaat mühendisiyim, eşim de resim öğretmeni. Yaklaşık 1 buçuk 2 sene işsizlik sürecimiz oldu. Ben işten çıkarıldım, eşim de atanamadığı için kayınvalidemin yaptığı Cennet elması işine yöneldik. Onlara yardımcı olmaya başladık ilk olarak. Sonra İnternet satışına başladık bu şekilde bu süreci devam ettiriyoruz. Cennet elması son zamanlarda popüler olmaya başladı. Kurutarak, işlemlerden geçirerek faydalanmaya çalışıyoruz. Bu boşta kaldığımız, işsiz kaldığımız süreci bu şekilde değerlendiriyoruz." - MANİSA

Pandemide işsiz kaldılar çareyi Cennet elmasında buldular
Pandemide işsiz kaldılar çareyi Cennet elmasında buldular
Pandemide işsiz kaldılar çareyi Cennet elmasında buldular

İnternet, Pandemi, Manisa, İnşaat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pandemide işsiz kaldılar çareyi Cennet elmasında buldular - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pandemide işsiz kaldılar çareyi Cennet elmasında buldular - Son Dakika
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