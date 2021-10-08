Üye Girişi
Recep Konuk'tan Genel Kurul açıklaması - Son Dakika

Recep Konuk'tan Genel Kurul açıklaması

08.10.2021 19:01
Recep Konuk'tan Genel Kurul açıklaması

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Pancar Ekiciler Kooperatifi'nin 69. Seçimli Olağan Genel Kurulu'nun 27 Ekim 2021 Çarşamba günü 67 yıldır olduğu gibi Konya Şeker'in bahçesinde yapılacağını açıkladı.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Pancar Ekiciler Kooperatifi'nin 69. Seçimli Olağan Genel Kurulu'nun 27 Ekim 2021 Çarşamba günü 67 yıldır olduğu gibi Konya Şeker'in bahçesinde yapılacağını açıkladı.

Başkan Konuk yaptığı açıklamada, "Ülke tarımının lokomotifi Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin ortakları olarak 27 Ekim 2021 Çarşamba günü 67 yıldır olduğu gibi Konya Şeker'in bahçesinde Genel Kurulumuz için buluşacağız" diyerek, "Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumunda yapmayı planladığımız genel kurulumuzu maalesef Konyaspor'umuzun 23-30 Ekim tarihlerinde kendi evinde yapacağı peş peşe iki maç ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Covid19 Tedbirleri Talimatnamesi izin vermediği için planladığımız yerde yapamıyor, 67 yıldır bizi hep ileriye taşıyan kararları aldığımız, yabancısı olmadığımız, yabancılık çekmeyeceğimiz evimizde yapıyoruz. Konya'nın dört bir tarafından gelip hem hasret gidereceğiz hem de teslim edeceğimiz emaneti kimin taşıyacağına sandıkta karar vereceğiz. Sandıktan çıkacak iradenin ilanı için önümüzde 19 kıymetli gün vardır. Biliyorum, tarlada işin yoğun olduğu günlerdeyiz. Bir yandan pancarlarımızı söküyor, öte yandan önümüzdeki yıla toprağı hazırlıyoruz. Elimiz, işimiz ile meşgul. Bu 19 günde her ortağımızdan ricam bedenleri tarlada bulunsa da, zihinleri genel kurulda teslim edecekleri emanetin ehlini düşünmekle, adayları ölçüp tartmakla meşgul olsun. Çünkü bu 19 günde 4 senenin yani 4 ekim, dikim ve hasat yılının kararını vereceğiz. Önümüzdeki 1460 günü ekip biçerken nasıl geçireceğimizi sandığa atacağımız pusulalar şekillendirecek. Teslim edeceğimiz emanet başkanlık unvanından ibaret olmayacak. 46 tane üretim tesisini, Türkiye'nin en genç ve en itibarlı markasını, tarladaki, ahırdaki işimizi, ticaretini yaptığımız mallarımızı, paramızı, pulumuzu emanet edeceğiz. İşin aslı biz bu genel kurulda vereceğimiz karar ile hepimiz kendi cüzdanımızı seçeceğimiz heyete teslim edeceğiz. O nedenle hepimizin bu 19 gündeki mükellefiyeti, 4 sene boyunca cüzdanımızı kime emanet edeceğimize karar verirken ehliyeti, becerisi kadar emanet ehli olup olmadığına da bakmaktır. Bu 19 günde 46 bin kişilik bu ailenin her ferdinin ortak mükellefiyeti tarlada bedenen, emaneti ehline teslim etmek için de zihnen yorulmaktır. Yiğit çoban kurdun nasibini keser. 70 yıldır kurda mal kaptırmamız yiğit çoban bulmadaki maharetimizdendir. Biz 46 bin kişilik yiğitler ordusuyuz. Bir yiğit gider, bir yiğit gelir. Aile meclisimiz bir yiğide gel der, bir yiğide bekle der, emaneti ehline teslim eder. Bu kurum, malını, işini, aşını kurda kuşa kaptırmaz. İnşallah hepimiz 19 gün yorulacağız ve doğrusunu bulacağız. Önümüzdeki 4 yılı da huzurla, işimiz ve aşımız için kaygılanmadan geçireceğiz. 27 Ekim 2021 Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz Genel Kurulumuzun başta üretici ortaklarımıza, kurumumuza, ülkemize hayırlı olmasını, hayırlar getirmesini temenni ediyor, emaneti teslim alacak arkadaşlarımızı Rabbimin mahcup etmemesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Recep Konuk, Türkiye, Konya, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Recep Konuk'tan Genel Kurul açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İngiltere maçı öncesi korkutan yangın! VAR monitörü havaya uçtu 18:47 İngiltere maçı öncesi korkutan yangın! VAR monitörü havaya uçtu Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı 18:36 Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi 17:48 Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi
Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz 17:08 Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz Danilo Zanna, Acun Ilıcalı'nın eski eşiyle karşılaştı! Mardin'i karış karış gezdiler 17:05 Danilo Zanna, Acun Ilıcalı'nın eski eşiyle karşılaştı! Mardin'i karış karış gezdiler Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı 15:10 Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı
Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti 15:09 Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti Öğrencinin 14:15 Öğrencinin "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna Binali Yıldırım'dan güldüren yanıt: İş arıyorum

Son Dakika Haberleri
18:46 İngiltere maçı öncesi korkutan yangın! VAR monitörü havaya uçtu
18:45 Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı
18:20 "Polisin uyuşturucu tutanağını sildireceğiz" deyip 500 bin dolar talep eden iki şüpheli yakayı ele verdi
18:06 Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak
18:04 Boşanacağı eşini sokak ortasında öldüren adamdan ilginç savunma: Ben kitap okuyan, kütüphaneye giden biriyim
17:47 Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi
17:45 Prens Selman ilk bombayı patlatıyor! Newcastle United, dünyaca ünlü hoca için adım attı
17:44 Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim
17:30 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 8 Ekim 2021
17:07 Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz
Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış Mete Gazoz, anneannesinin öldüğü kazayı anlattı: Vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış         
19:02
Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı         
18:45
Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak         
18:07
Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim         
17:44
Gözyaşları gerçek değil miydi? Barcelona başkanından taraftarı üzen Messi sözleri Gözyaşları gerçek değil miydi? Barcelona başkanından taraftarı üzen Messi sözleri         
17:07
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim         
15:37
"Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu         
15:09
Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı         
14:44
Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler         
13:37
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi         
13:34
Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı         
12:54
Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada         
12:36
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap         
11:06
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti         
22:35
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi         
21:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 19:08:14. #1.13#
SON DAKİKA: Recep Konuk'tan Genel Kurul açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement