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Şanlıurfa'da gençleri bilimle tanıştıracak merkez açıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da gençleri bilimle tanıştıracak merkez açıldı

21.10.2021 12:01

Şanlıurfa'da gençleri bilimle tanıştıracak merkez açıldı Şanlıurfa'da bir ilk olarak kazandırılan ve gençleri bilimle tanıştıracak olan Battani Uzay, Havacılık ve Bilim Merkezi törenle hizmete açıldı.

Şanlıurfa'da gençleri bilimle tanıştıracak merkez açıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir ilk olarak kazandırılan ve gençleri bilimle tanıştıracak olan Battani Uzay, Havacılık ve Bilim Merkezi törenle hizmete açıldı.

Karaköprü Belediyesi ilçeyi kalkındırırken gençlerin eğitimine katkı sağlayacak bir önemli projeyi daha hizmete kazandırdı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin seçim vaatlerinden olan ve çok emek verilen, Şanlıurfa'nın ilk bilim merkezi olarak Karaköprü'de kurulan olan Battani Uzay, Havacılık ve Bilim Merkezi yapılan törenle hizmete açıldı. Doğukent Mahallesi yaşam park içerisinde bulunan bilim merkezinin açılış törenine ev sahibi Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin yanı sıra, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karaköprü İlçe Kaymakamı Yakup Kılınçoğlu, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Türk Kızılayı Şanlıurfa Şube Başkanı Op. Dr. Ahmet Hamdi İnan ve davetliler katıldı. Törende bir konuşma yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, çok heyecanlı ve gururlu olduğunu dile getirerek, ilk günden itibaren Karaköprü'ye kazandırmak istedikleri önemli bir eserin hizmete açılmasının büyük onurunu yaşadıklarını ifade etti. Törende açılış konuşması yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Şanlıurfa'da bir ilk olarak ilçemize kazandırdığımız Battani bilim merkezimiz, inşallah gençlerimiz için bilime ve eğitime açılan kapı olacaktır. Burada uzay bilimleri, formel bilimler ve yeni nesil teknoloji üretimiyle karşılaşan gençlerimiz daha sonra kendilerini bu alanlarda geliştirip ülkemizin kalkınmasında önemli rol üstlenecekler. Çağımızda bir ülkenin gücü, bilim ve teknolojide yakaladığı seviyeden ibarettir. Dünya çapında bilim insanlarına sahip olmayan bir ülke dünyada söz sahibi olamaz. Hele ki bu dönemde ve gelecekte; dünya bilim yapsın, teknoloji geliştirsin, biz de parasını verip kullanalım anlayışıyla hiçbir yere varamayız. Biz de kendimizce üzerimize düşen görevi yerine getirmek, Şanlıurfa'daki gençlerimizin de geri durmadan bilime ve teknolojiye ulaşmasını sağlamak adına bu bilim merkezimizi şehrimize kazandırdık. Şanlıurfa'nın genç ve dinamik nüfusu bu açıdan çok büyük bir fırsattır. Bu genç nüfusu nasıl eğittiğimiz ve hayata nasıl hazırladığımız gelecekte ülkemizin üretimde dünya ülkeleri arasındaki yerini de belirleyecek. Eğer gençlerimizi iyi eğitebilirsek, onlara geleceğin gerektirdiği donanımları kazandırabilirsek, eminim ki gençlerimiz bu ülkeyi bugün olduğundan çok daha yüksek seviyelere çıkaracaklardır. Battani teknoloji ve bilim merkezimiz Karaköprü'ye ve Şanlıurfa'ya hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise genç bir belediye başkanının günün ihtiyaçlarını karşılayacak ve gençlere hitap edecek bir bilim merkezi kazandırdığına dikkat çekerek, bilim merkezinin Karaköprü'ye ve Şanlıurfa'ya hayırlı olmasını diledi. Karaköprü İlçe Kaymakamı Yakup Kılınçoğlu, bu topraklarda çok önemli bilim insanlarının yetiştiğini hatırlatarak Karaköprü'de gençlere maddi ve manevi anlamda ufuk açacak bir bilim merkezi kazandırıldığını söyledi.

Kaymakam Kılınçoğlu da, "İnşallah gençlerimiz maddi ve manevi yönden kendilerini geliştirip önemli çalışmalara imza atacaklardır. Bilim merkezimiz ilçemize hayırlı olsun" diyerek Başkan Baydilli'yi yapılan hizmetten dolayı kutladı. Türk Kızılayı Şanlıurfa Şube Başkanı Op. Dr. Ahmet Hamdi İnan, Kızılay'ın sadece kan temini veya sosyal yardım çalışmaları değil bu tür eğitim ve teknoloji çalışmalarında da yer aldığına dikkat çekerek, böyle bir merkezin Şanlıurfa'ya kazandırılmasında paydaş olduklarından dolayı mutlu olduklarını kaydetti. İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Şanlıurfa'ya bu bilim merkeziyle farklı bir zenginlik ve ortam oluşturulacağını söylerken, çocukların burada göreceği kurslarla ve deneyimlerle önemli bir eğitim fırsatı, bilime yönelme olacağını aktardı. Açılışın ardından Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli protokole ve davetlilere bilim merkezini gezdirerek yapılan çalışmaları, sınıfları ve sergilenen ürünleri tanıttı. Battani Uzay, Havacılık ve Bilim Merkezi'ni yediden yetmişe tüm vatandaşlar ücretsiz ziyaret edip özellikle uzay, astronomi bilimleri ve Şanlıurfa'da yetişmiş önemli bilim insanları hakkında bilgi alabilir. Ayrıca bilim merkezinde açılan robotik kodlama, stem ve yazılım gibi kurslarda da gençler teknolojik üretim eğitiminin temelini öğrenebilecekler.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, program sonunda bilim merkezinin yapımında emeği geçen paydaşlara ve personele plaket takdim etti.

Şanlıurfa'da gençleri bilimle tanıştıracak merkez açıldı
Şanlıurfa'da gençleri bilimle tanıştıracak merkez açıldı
Şanlıurfa'da gençleri bilimle tanıştıracak merkez açıldı
Şanlıurfa'da gençleri bilimle tanıştıracak merkez açıldı

Şanlıurfa, Karaköprü, Havacılık, Uzay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da gençleri bilimle tanıştıracak merkez açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da gençleri bilimle tanıştıracak merkez açıldı - Son Dakika
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