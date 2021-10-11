Şehidin yaş gününde mevlid okutuldu - Son Dakika

Düzce Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketinde şehit olan Uzman Çavuş Özgür Işık'ın 29. yaş gününde Mevlid-i Şerif okutuldu.

2020 yılının Şubat ayında Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Uzman Çavuş Özgür Işık'ın 29'uncu doğum günü nedeniyle Düzce Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu.

Şehidin adının verildiği Hamidiye Mahallesindeki ilkokulun bahçesinde düzenlenen etkinliğe Düzce Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş, Aile Sosyal Politikalar Müdürü Ercan Öztürk, Hamidiye Mahallesi Muhtarı Mensur Bilgin ile şehidin babası Arslan Işık annesi Raziye Işık, eş dost ve akrabaları ve mahalle sakinleri katılım sağladı.

Düzce Belediyesi tarafından vatandaşlara kolonya ve şeker ikramında bulunulurken, Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan programda tüm şehitlerimiz için dualar edildi. Program, şehidin ailesi tarafından verilen yemekle sona erdi. - DÜZCE