Üye Girişi
Selin vurduğu Kastamonu'da hayvanlar unutulmadı - Son Dakika

Selin vurduğu Kastamonu'da hayvanlar unutulmadı

21.10.2021 12:02
Selin vurduğu Kastamonu'da hayvanlar unutulmadı

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'da, afetten etkilenen ilçelerde 500 hayvan tedavi edilirken, sokak hayvanları için 17 ton mama dağıtıldı.

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'da, afetten etkilenen ilçelerde 500 hayvan tedavi edilirken, sokak hayvanları için 17 ton mama dağıtıldı.

Kastamonu'da, 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra, çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine sebep oldu. Selde en büyük yıkımı yaşayan Bozkurt ilçesinde, afetzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bir yandan selde hasar gören binaların yıkımı devam ederken, diğer yandan yıkımı tamamlanan binaların da yeniden inşa edilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmaların yanı sıra, selden etkilenen sokak hayvanları da unutulmuyor. Bu kapsamda, Kastamonu Veteriner Hekimler Odası, Kastamonu Mahalli İdareler Birliği ile HAYTAP gönüllüleri tarafından bölgede çalışma yürütülerek, sokak hayvanlarının bakım ve tedavileri yapılıyor. Bölgede kurulan mobil bakım ünitesinde afetten etkilenen 500'den fazla sokak hayvanının tedavisi yapılırken, 17 tondan fazla kedi ve köpek maması dağıtıldı.

"500 civarında sahipli ya da sahipsiz hayvanın tedavisi yapıldı"

Sahipli ya da sahipsiz sokak hayvanının bakım ve tedavilerini yaptıklarını söyleyen Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, "Kastamonu Veteriner Hekimler Odası olarak yaraya merhem olabilmek adına özellikle sel bölgesinde Bozkurt ilçemiz başta olmak üzere Mahalli İdareler Birliğinin mobil aracıyla birlikte Kastamonu Veteriner Hekimler Odası olarak selde zarar gören sahipli ya da sahipsiz sokak hayvanlarının ilk müdahalelerinin yapılabilmesi için orada geçici rehabilitasyon ünitesi kurduk. Hayvanlara ilk müdahale burada yapılmıştır. Odamız tarafından bölgeye her gün görevlendirilen veteriner hekimlerimiz ellerinden geldiği kadarıyla hem bölgede tarama yapmışlardır hem de AKUT, JAK, PAK gibi arama kurtarma ekipleri tarafından bulunan sokak hayvanları mobil ünitesine getirilerek ilk müdahaleleri yapılmıştır. Ağır olan vakalar Kastamonu Geçici Hayvan Bakımevine ya da bölgedeki veteriner hekim kliniklerine gönderilmiştir. Buralarda tedavilerinin devamlılığı sağlanmıştır. Gönüllü veteriner hekimlerimiz tarafından yaklaşık 500 civarında sahipli ya da sahipsiz hayvana müdahaleleri yapılmıştır. Bölgede yine Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince koordineli bir şekilde uyuz taraması yapılmıştır. Yakalanan kediler ve köpekler taranarak hastalıklı olan hayvanların tedavileri yapılmıştır. İlk gündün itibaren Kastamonu Veteriner Hekimler Odası olarak bizlerde elimizden geldiğinde bölge insanına yardımcı olmaya çalıştık, aynı zamanda da sokak hayvanlarına, can dostlarımıza, sahipli hayvanlara bakımları başta olmak üzere besleme ve rehabilitasyon çerçevesinde gerçekleştirilmiştir" dedi.

"Afet bölgesinde 17 ton mama dağıtarak hayvanların beslenmesi sağlandı"

Afetin yaşandığı Bozkurt başta olmak üzere selden etkilenen bölgelerde 17 tondan fazla kedi köpek maması dağıttıklarını ifade eden Maşalacı, "İlk günden bu tarafa Veteriner Hekimler Odamız koordinesinde 500'den fazla hayvanın tedavileri yapılmıştır. Bu hayvanların büyük çoğunluğu da komşu ilçelerimizde sahiplendirilmiştir. Bunun yanı sıra HAYTAP başta olmak üzere diğer hayvansever derneklerin de bulunmaktadır. Bölgeye gittiğimiz ilk andan itibaren bölgede kurmuş olduğumuz rehabilitasyon ünitemizde afet bölgesine gelen hayvansever dernekleriyle birlikte koordineli bir şekilde çalışma yürüttük. İlk günlerde yaklaşık 5 ton civarında kedi köpek maması hem ünitemize gelen vatandaşlara dağıtılmak üzere hem de çeşitli bölgeler tespit edilerek her gün bulundukları alanda hayvanların beslenmesi mesai arkadaşlarımız ve gönüllü hayvansever arkadaşlarımız tarafından sağlanmıştır. Bu bizleri oldukça memnun etmiştir. Özelikle Bozkurt ilçemizde ilçe tamamen neredeyse yok olmak üzere hale gelmiş, bu çerçevede de hem bakanlıklarımız hem de devletimiz elinden gelen bütün imkanları bölgede seferber ederek ilçeyi yeniden inşaa etmektedir. Bizde Kastamonu Veteriner Hekimler Odası olarak yaraya merhem olma adına o bölgedeki mesleğimiz gereği hem köylerimizdeki hayvanların bakım, tedavi ve beslenmelerini ortaya koymak adına hem de sahipsiz hayvanların beslenmesi ve tedavilerini yapmak üzere hizmet vermekteyiz. Bunun devamlılığı da bölgede bir müddet daha devam edecektir" diye konuştu.

"Mamaların koordineli bir şekilde dağıtımı devam etmektedir"

Afet bölgesinde mama dağıtımlarının Abana Kaymakamlığı koordinesinde halen devam ettiğini söyleyen Maşalacı, "Felaketin yaşandığı ilk günden itibaren bizlerin verdiği hizmet özellikle de HAYTAP gönülleri tarafından bizlere verilen destek sayesinde onlarla birlikte koordineli şekilde bölgede çalışmalar yürüttük. Özellikle İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyin sahipli ya da sahipsiz hayvanların beslenmesi için afet bölgesine 12 ton kedi ve köpek maması aktarmıştır ve bunu HAYTAP gönüllülerine teslim etmişlerdir. Bu mamalar Abana Kaymakamlığımız tarafından koordineli bir şekilde dağıtımı devam etmektedir" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Selin vurduğu Kastamonu'da hayvanlar unutulmadı
Selin vurduğu Kastamonu'da hayvanlar unutulmadı

Sokak Hayvanları, Kastamonu, Köpek, Sel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Selin vurduğu Kastamonu'da hayvanlar unutulmadı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Diyanet'in 12:02 Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu 104 yerinden bıçakladığı eşinin başına oturup ölmesini bekledi! Dehşet saçan kocanın 20 yıla kadar hapsi isteniyor 11:49 104 yerinden bıçakladığı eşinin başına oturup ölmesini bekledi! Dehşet saçan kocanın 20 yıla kadar hapsi isteniyor Son dakika! Altının gram fiyatı 531 liradan işlem görüyor 11:32 Son dakika! Altının gram fiyatı 531 liradan işlem görüyor
Not bırakıp 5. kattan atlayarak intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, beyin doku harabiyeti ve iç kanama tespit edildi 11:23 Not bırakıp 5. kattan atlayarak intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, beyin doku harabiyeti ve iç kanama tespit edildi Robota böyle eziyet görülmedi! Belediye Başkanı kendini övdürüp 11:18 Robota böyle eziyet görülmedi! Belediye Başkanı kendini övdürüp "Karaköprü Narlıktır" şarkısında oynattı Taksicilerin 10:38 Taksicilerin "1 milyon 800 bin TL'yi sahibine teslim ettik" hikayesi palavra çıktı
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti 10:09 Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Evinin önünde hamsi satmasını istemeyen yeğeninin tezgahına, motorlu testereyle saldırdı 10:03 Evinin önünde hamsi satmasını istemeyen yeğeninin tezgahına, motorlu testereyle saldırdı

Son Dakika Haberleri
12:03 İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar açıklanmadan birçok fırıncı fiyatları yükseltti
12:02 Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
11:54 Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı
11:42 Jose Mourinho, Fatih Terim'in favorisi Marcao'yı hedef aldı! 8 milyon euroyu gözden çıkardılar
11:32 Son dakika! Altının gram fiyatı 531 liradan işlem görüyor
11:27 Best Model yarışmacılarına ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edilen Erkan Özerman, katıldığı programın sunucularıyla birbirine girdi
11:26 DenizBank, salgın sebebiyle Eskişehir şubesinde hizmete bir süre ara verdi
11:19 Müşterilerin bulunduğu restoranda doğalgaz patladı: 3 ölü, 30 yaralı
11:18 Robota böyle eziyet görülmedi! Belediye Başkanı kendini övdürüp "Karaköprü Narlıktır" şarkısında oynattı
11:05 Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi
İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar açıklanmadan birçok fırıncı fiyatları yükseltti İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar açıklanmadan birçok fırıncı fiyatları yükseltti         
12:04
Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı         
11:55
Jose Mourinho, Fatih Terim'in favorisi Marcao'yı hedef aldı! 8 milyon euroyu gözden çıkardılar Jose Mourinho, Fatih Terim'in favorisi Marcao'yı hedef aldı! 8 milyon euroyu gözden çıkardılar         
11:43
Best Model yarışmacılarına ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edilen Erkan Özerman, katıldığı programın sunucularıyla birbirine girdi Best Model yarışmacılarına ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edilen Erkan Özerman, katıldığı programın sunucularıyla birbirine girdi         
11:28
Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi         
11:22
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi         
11:05
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi         
10:13
DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise "Cumhur tek, Millet birlik"         
10:07
Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı         
09:29
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et         
08:18
Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor         
07:54
İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık         
07:42
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler         
07:40
40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı 40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı         
23:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil         
20:36
Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı         
17:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 12:08:39. #1.13#
SON DAKİKA: Selin vurduğu Kastamonu'da hayvanlar unutulmadı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement