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Siirt'te jandarma ekipleri, vatandaşlara maske dağıttı - Son Dakika

Siirt'te jandarma ekipleri, vatandaşlara maske dağıttı

05.10.2021 21:53

- Siirt'te jandarma ekipleri, vatandaşlara maske dağıttı Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulunarak, maske dağıttı.

- Siirt'te jandarma ekipleri, vatandaşlara maske dağıttı

SİİRT - Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulunarak, maske dağıttı.

Siirt il genelinde Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan çalışmalara destek veren il jandarma komutanlığına bağlı ekipler, yüz yüze eğitimin başlaması ve kış aylarının gelmesi ile birlikte kapalı alanlarda Covid-19 salgınında meydana gelmesi muhtemel artışın önüne geçebilmek maksadıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti icra ederek, vatandaşlara maske dağıttı.

Vatandaşlara maske, mesafe, temizlik kurallarına uymalarını hatırlatan jandarma ekipleri, il genelinde yol kontrol noktaları ile Siirt üniversitesindeki öğrencilere maske dağıtarak, sürücülere trafik kurallarına uymanın önemini ve araçlarda emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve maske dağıtımının aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Siirt'te jandarma ekipleri, vatandaşlara maske dağıttı
Siirt'te jandarma ekipleri, vatandaşlara maske dağıttı
Siirt'te jandarma ekipleri, vatandaşlara maske dağıttı
Siirt'te jandarma ekipleri, vatandaşlara maske dağıttı

Koronavirüs, Jandarma, Siirt, İcra, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Siirt'te jandarma ekipleri, vatandaşlara maske dağıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te jandarma ekipleri, vatandaşlara maske dağıttı - Son Dakika
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