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Sokak hayvanları da güneşli havanın tadını çıkardı - Son Dakika

Sokak hayvanları da güneşli havanın tadını çıkardı

30.10.2021 12:39
Sokak hayvanları da güneşli havanın tadını çıkardı

Güneşli havanın tadını çıkaran Eskişehirliler kadar, sokak hayvanları da bu fırsattan yararlanmaya çalışıyor.

Güneşli havanın tadını çıkaran Eskişehirliler kadar, sokak hayvanları da bu fırsattan yararlanmaya çalışıyor.

Eskişehir genelinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte gölgelerden kaçan sokak hayvanları, bugün öğlen saatlerinde güneşli alanlarda vakit geçirdi. Park ve sokaklarda adeta güneşlenen hayvanlar, günü uyuyarak geçirdi. Soğuk havaların etkili olduğu zamanlarda zor günler geçiren ve yemek bulmakta zorlanan evsiz hayvanlar, güneşe karşı keyif yaptı. - ESKİŞEHİR

Sokak hayvanları da güneşli havanın tadını çıkardı
Sokak hayvanları da güneşli havanın tadını çıkardı
Sokak hayvanları da güneşli havanın tadını çıkardı
Sokak hayvanları da güneşli havanın tadını çıkardı

Sokak Hayvanları, Eskişehir, Güneşli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sokak hayvanları da güneşli havanın tadını çıkardı - Son Dakika


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