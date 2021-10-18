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Son Dakika | Bahattin Kaya: "Şehitlik ve Gazilik kavramlarında istismarı önleme çalışmaları yapıyoruz" - Son Dakika

Son Dakika | Bahattin Kaya: "Şehitlik ve Gazilik kavramlarında istismarı önleme çalışmaları yapıyoruz"

18.10.2021 16:26
Son Dakika | Bahattin Kaya:

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir'de, basın temsilcileriyle tanışma toplantısı düzenledi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir'de, basın temsilcileriyle tanışma toplantısı düzenledi.

Ağalar Konağında düzenlenen tanışma toplantısında konuşan Dernek Başkanı Bahattin Kaya; şehit, gazi, harp malulü, şehit yakını ve malul gazi tanımları üzerine basın temsilcilerini bilgilendirdi. Kaya, "Toplumda şehitlik, şehit yakını ve gazi gibi kavramlar, dernek sayıları fazlalığından kaynaklı yanlış anlaşılıyor. Biz Türkiye Harp Malulü Gaziler- Şehit Dul ve Yetimleri Derneği olarak kavramların doğrularını ve hangi kanun kapsamında olduklarını anlatıyoruz. Amacımız, toplumda çocuklarımızın şehit ve gazi kavramlarına karşı duyarlı olmasını sağlayarak bu kavramların çıkar ve menfaat amaçlı kullanımının önüne geçebilmektir" dedi.

Kaya, "Türkiye Harp Malulü Gaziler- Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 1915 yılında kurulmuş fakat bu günkü adını 1983 yılında çıkarılan 2847 sayılı kanunla almıştır. Sadece şehitlik ve gazilik üzerinden çalışmalar yürütmeyen derneğimiz aktif spor faaliyetleri içerisinde de yer almakta. Pandemi koşulları nedeniyle bir çok faaliyete ara verilirken Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokoller çerçevesinde Şehitler ve Gaziler Günleri kapsamında ortaokul öğrencilerine bilgilendirme faaliyetleri yapıyoruz. İnanıyoruz ki, gelecek nesiller yaşayan gazilerden öğrendikçe daha duyarlı olacak ve vatan duygusunu kendinde idrak edecektir" diye konuştu.

Derneğin Genel Merkezi ile birlikte 2019 yılı itibariyle Dernekler Kanunu 28. Maddesi gereği kullanılamayacak isimler arasında 'Şehit-Gazi' kelimelerinin de izne bağlandığını aktaran Kaya, "2019 Yılı itibari ile açılacak dernekler İçişleri Bakanlığından özel izin almaları gerekiyor. İstismarı önlemek adına basın bilgilendirmesini önemli buluyorum. Hedefimiz, birlikteliği sağlayarak Kırşehir'de ve ülke genelinde şehitlerin manevi şahsiyetlerinin korunması ailelerinin ise istismar edilmemesini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Toplantı, basın temsilcileri ile gazi ve şehitlerin aileleri fikir alışverişinde bulunması sonrası hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. - KIRŞEHİR

Son Dakika | Bahattin Kaya: Şehitlik ve Gazilik kavramlarında istismarı önleme çalışmaları yapıyoruz

Bahattin Kaya, Kırşehir, Türkiye, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Bahattin Kaya: 'Şehitlik ve Gazilik kavramlarında istismarı önleme çalışmaları yapıyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Bahattin Kaya: "Şehitlik ve Gazilik kavramlarında istismarı önleme çalışmaları yapıyoruz" - Son Dakika
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