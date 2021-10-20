Tepebaşı Belediyesi'nin Çukurhisar Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde çocuklar için düzenleyeceği bilardo eğitimleri için kayıtlar başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahalle sakini çocuklar için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Çukurhisar Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde 7-17 yaş arası çocuklar için bilardo eğitimleri başlayacak. Eğitimler için kayıtlar 25 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Her yıl eğitimleri düzenlenen bilardo sporu gençlerde; zihinsel gücü artırmak, soğukkanlılık kazandırmak, konsantrasyon becerisini geliştirmek, fiziksel esneklik sağlamak, denge koruma yeteneğini güçlendirmek gibi birçok fayda sağlıyor. - ESKİŞEHİR