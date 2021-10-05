Son dakika haber! 3 bin TL ve altın kazanmak için sofraya oturdu kaybedince 640 TL hesap ödedi - Son Dakika

Kocaeli'nin Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir restoranda 3 bin TL ve çeyrek altın kazanmak için çağ kebabı yeme yarışmasına katılan amca-yeğen, yarışmayı kaybedince yedikleri kebaplara 640 TL ödemek zorunda kaldı. Kebabın lezzetini beğenen ikili, 4 bin 200 TL ve çeyrek altına çıkan hediye çekini kazanmak için yeniden yarışmaya katılacaklarını söylediler.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar'da bir restoran, cağ kebabının porsiyonlarının büyüklüğünü kanıtlamak ve lezzetini tanıtmak için yarışma düzenledi. Düzenlenen yarışmada erkeklerde 30, kadınlarda ise 25 cağ kebap, içecek ve salata yiyenlere 3 bin TL ve çeyrek altın ödül verileceği açıklandı. Yarışmanın başlaması ile çok sayıda yarışmacının katıldığı ancak kazanamadığı restoranın son iddialı yarışmacıları ise amca ile yeğeni oldu. Ödülü kazanmak için masaya oturan ikiliden amca 8, yeğeni ise 23 kebap yiyince yarışmayı kaybederek yedikleri kebaplara 640 TL ödemek zorunda kaldı.

"Kazanmaktan çok lezzetli mi o yetecek bana"

Cağ kebabın ününü duyarak restorana geldiğini yarışmadan sonradan haberi olduğunu söyleyen yarışmacı İhsan Tekin, "Yarışan arkadaşlar oldu onlardan ve yeğenimden duydum. Yarışmaya katılmak istememin nedeni, yarışmaya katılıp kaybedenler lezzetten çok memnun kalmışlar. 'En azından yedik' diyorlar çok güzel lezzeti var. Şuan kazanmaktan çok lezzetli mi o yetecek bana. Yarı aç yarı tok bir şekilde geldim. Kazanacağım ödülle ben diğer yarışmacı arkadaşları buraya getireceğim. Sözüm söz. Tüm arkadaşlarımı buraya getireceğim parayı katlatacağım, bitcoinine yarışmayı düşünüyorum" dedi.

Şaka zannetti kebaplar önüne gelince kendini yarışmada buldu

Yeğeninin şaka yaptığını zannederken kendini yarışmada bulduğunu dile getiren İhsan Tekin, "Benim yeğenim biraz şakacıdır. Sık sık şakalaşırız ara sıra. İlk önce inanamadım, gelip içeri gelene kadar olayın ciddiyetini kavramamıştım. Ta ki cağ kebaplar önümüze gelenince olayın ciddiyetini anladım. Bilseydim önceden aç gelirdim. Öğle yemeği tıka basa yedim öyle geldim" diye konuştu. "Kazanırsam parayı bu gece harcarım muhtemelen"

Yarışmada iddialı olmadığını ancak cağ kebabın lezzeti için yarışacağını belirten Müjdat Tekin adlı yarışması ise "Açıkçası sürekli geliyorum buraya, öğle yemeğimi de yedim geldim. Amcam yalnız kalmasın diye geldim, pek bir iddiam da yok açıkçası. Kaybedecek olan da yabancı değil, ikimizin de kazanacağımızı düşünüyorum. Kazanırsam parayı bu gece harcarım muhtemelen" şeklinde konuştu.

İddialı olmadığını söyledi 23 tane cağ kebapta kaldı

Büyük ödülü kazanmasına 7 kebap kala yarışmadan çekilen Müjdat Tekin, "'Hızlı yemenin kurbanı olduğumu düşünüyorum. Muhtemelen o kesti beni. Beyne tokluk sinyali gitmeden yerim diye düşündüm ama ondan sonra kesildim. Bekledim bekledikten sonra belki biraz daha yerim dedim ama olmadı. Nasip diyelim diğer yarışmacılara başarılar dilerim. Onun haricinde menü güzel gayet keyif aldığımı söyleyebilirim. Biz parayı verdikten sonra, bu parayı kesinlikle buradan kurtarın arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Yarışmayı cağ kebabını tanıtmak için düzenlediklerini anlatan işletme sahibi Rıdvan Dinç şöyle konuştu: "Yarışma şöyle, başka bölgede böyle yarışmalar yapan arkadaşlar var bizde dedik ki cağ kebap adına yapalım. Aslında küçük bir ürün olmadığını göstermek istedik bir nevi böyle düşündük ve yarışmamızı başlattık. Şuan sadece kadın yarışmacımız kazandı. Henüz erkek kazanan bulamadık. Tek bir şampiyonumuz var o da kadın yarışmacımız " dedi. İşletme Sahibi Rıdvan Dinç lezzetin nereden geldiğini açıkladı: " Piyasadaki en kaliteli kuzu etini alıyoruz. Erzurum dan getirdiğimiz taze baharatları kullanıyoruz. Bir de kullandığımız bazı ufak tefek sırlarımız var tabi bunları söylemek istemeyiz." - KOCAELİ