Üye Girişi
Son dakika haber... Batman'da şehit ve gazi çocuklarına giyim ve kırtasiye yardımı yapıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Batman'da şehit ve gazi çocuklarına giyim ve kırtasiye yardımı yapıldı

02.11.2021 10:29
Son dakika haber... Batman'da şehit ve gazi çocuklarına giyim ve kırtasiye yardımı yapıldı

Gelen son dakika haberine göre Batman'ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından şehit yakınları ile gazi çocuklarına giyim ve kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından şehit yakınları ile gazi çocuklarına giyim ve kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı.

Sason Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, çocukları evlerinde ziyaret ederek giyim, oyuncak ve kırtasiye malzemesi dağıttıklarını söyledi. Çelik, "Şehitlerimizin emaneti olan çocuklarımıza sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Şehitlerimizin, gazilerimizin emaneti bizim emanetimizdir. Onların yanında olmakla mükellefiz. Onların hayır dualarını almak bizim için her şeyden önemlidir. Her zaman sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar, annelerini, babalarını, kardeşlerini bayrak için, vatan için, ezan için feda ettiler" dedi. - BATMAN

Son dakika haber... Batman'da şehit ve gazi çocuklarına giyim ve kırtasiye yardımı yapıldı
Son dakika haber... Batman'da şehit ve gazi çocuklarına giyim ve kırtasiye yardımı yapıldı
Son dakika haber... Batman'da şehit ve gazi çocuklarına giyim ve kırtasiye yardımı yapıldı
Son dakika haber... Batman'da şehit ve gazi çocuklarına giyim ve kırtasiye yardımı yapıldı
Son dakika haber... Batman'da şehit ve gazi çocuklarına giyim ve kırtasiye yardımı yapıldı
Son dakika haber... Batman'da şehit ve gazi çocuklarına giyim ve kırtasiye yardımı yapıldı

Batman, Şehit, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber... Batman'da şehit ve gazi çocuklarına giyim ve kırtasiye yardımı yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ülkede John Wick paniği! Azılı katil 7 cinayet işledi, öldürmeye devam etmesinden korkuluyor 11:32 Ülkede John Wick paniği! Azılı katil 7 cinayet işledi, öldürmeye devam etmesinden korkuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek 11:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek Nİğde FK'nın yeni logosu TFF'ye gönderildi! İşte yeni logo 11:21 Nİğde FK'nın yeni logosu TFF'ye gönderildi! İşte yeni logo
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı. 11:05 Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı. En az 6 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin göçük altında kaldığı 25 katlı gökdelen Nijerya'da çöktü! 10:45 En az 6 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin göçük altında kaldığı 25 katlı gökdelen Nijerya'da çöktü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler 10:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler
Boris Johnson'la ilgili acı gerçek! Babaannesi 13 yaşındayken İstanbul'da bir tüccara satılmış 10:11 Boris Johnson'la ilgili acı gerçek! Babaannesi 13 yaşındayken İstanbul'da bir tüccara satılmış En önemli öğün atlanıyor! İşin uzmanı 10:01 En önemli öğün atlanıyor! İşin uzmanı "Kilo alımı artar" diyerek uyardı

Son Dakika Haberleri
11:32 Tacize uğrayan kadını kurtarmak isterken, yüzünden bıçaklanıp darbedildi
11:29 Gram altın 548 liradan işlem görüyor
11:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 43 bin lira tazminat ödeyecek
11:23 Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirlik görevi Naci Ağbal'a verildi.
11:20 Nİğde FK'nın yeni logosu TFF'ye gönderildi! İşte yeni logo
11:09 Dolar güne 9,52'den başladı
11:06 Devlet Bahçeli: CHP'nin gündemini halka anlatmak için arkadaşlarımı Anadolu'ya gönderiyorum
11:04 Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan oyuncu İclal Aydın yaralandı.
11:00 Enerji şirketlerinden açıklama: Artan maliyetleri fiyatlara yansıtmazsak üretim durabilir
10:39 Elektrik parasını ödeyemeyen Hıbey battı! Milyon dolarlık zarar
Tacize uğrayan kadını kurtarmak isterken, yüzünden bıçaklanıp darbedildi Tacize uğrayan kadını kurtarmak isterken, yüzünden bıçaklanıp darbedildi         
11:33
Gram altın 548 liradan işlem görüyor Gram altın 548 liradan işlem görüyor         
11:30
Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirlik görevi Naci Ağbal'a verildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı müşavirlik görevi Naci Ağbal'a verildi.         
11:24
Devlet Bahçeli: CHP'nin gündemini halka anlatmak için arkadaşlarımı Anadolu'ya gönderiyorum Devlet Bahçeli: CHP'nin gündemini halka anlatmak için arkadaşlarımı Anadolu'ya gönderiyorum         
11:07
Enerji şirketlerinden açıklama: Artan maliyetleri fiyatlara yansıtmazsak üretim durabilir Enerji şirketlerinden açıklama: Artan maliyetleri fiyatlara yansıtmazsak üretim durabilir         
11:00
Elektrik parasını ödeyemeyen Hıbey battı! Milyon dolarlık zarar Elektrik parasını ödeyemeyen Hıbey battı! Milyon dolarlık zarar         
10:39
Cadılar Bayramı için yatak odasında poz veren Aleyna Tilki olay oldu! Cadılar Bayramı için yatak odasında poz veren Aleyna Tilki olay oldu!         
10:24
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son dönemdeki zamların nedenini açıkladı: Pandemi ve kuraklık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son dönemdeki zamların nedenini açıkladı: Pandemi ve kuraklık         
09:57
Kist ameliyatı için bağış toplayan Twitch yayıncısının göğüs estetiği yaptırdığı ortaya çıktı Kist ameliyatı için bağış toplayan Twitch yayıncısının göğüs estetiği yaptırdığı ortaya çıktı         
08:56
Rus bakıcı dehşeti gizli kamerayla ortaya çıktı! 83 yaşındaki kadını ses çıkarmasın diye ağzını yastıkla kapatıp dövmüş Rus bakıcı dehşeti gizli kamerayla ortaya çıktı! 83 yaşındaki kadını ses çıkarmasın diye ağzını yastıkla kapatıp dövmüş         
08:54
Pompeo'dan Biden'a Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili skandal çağrı: Yasalara uyacağınızı umuyorum Pompeo'dan Biden'a Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili skandal çağrı: Yasalara uyacağınızı umuyorum         
07:51
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşları rahatlatacak düzenleme yolda         
07:11
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti         
17:29
Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı         
17:07
Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti         
15:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 11:42:02. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Batman'da şehit ve gazi çocuklarına giyim ve kırtasiye yardımı yapıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement