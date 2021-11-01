Üye Girişi
Son dakika haber | G20 liderleri küresel sorunlara yönelik ortak kararları açıkladı - Son Dakika

Son dakika haber | G20 liderleri küresel sorunlara yönelik ortak kararları açıkladı

01.11.2021 00:41
Son dakika haber | G20 liderleri küresel sorunlara yönelik ortak kararları açıkladı

Edinilen son dakika haberine göre Başta iklim değişikliği olmak üzere küresel sorunlar ile mücadele kapsamında bir araya gelen G20 liderleri, Roma'da gerçekleşen iki günlük zirvenin ardından alınan bir dizi ortak kararı açıkladı.

Başta iklim değişikliği olmak üzere küresel sorunlar ile mücadele kapsamında bir araya gelen G20 liderleri, Roma'da gerçekleşen iki günlük zirvenin ardından alınan bir dizi ortak kararı açıkladı.

G20 Liderleri, bu haftasonu dünyadaki küresel sorunları ele almak için İtalya'nın Başkenti Roma'da bir araya geldi. Covid-19 gibi küresel sorunlarla daha iyi mücadele etmek, dünyada sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi sağlamak için toplanan G20 liderleri, yayınlanan ortak bildiride küresel sorunların üstesinden gelmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Sorunlara ortak ve etkili çözümler bulmada "çok taraflılığın" önemli olduğunu vurgulayan liderler, Covid-19 pandemisine karşı ortak mücadeleyi güçlendirme ve özellikle en savunmasız kişilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, kararlı önlemlerin alındığını beyan etti. Liderler, Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) tavsiye ettiği gibi 2021'in sonuna kadar tüm ülkelerde nüfusun en az yüzde 40'ının, 2022'nin sonuna kadar ise yüzde 70'inin aşılamasına yardım edeceklerini belirtti.

G20 Liderleri ayrıca, iklim değişikliği ile mücadele, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, cinsiyet eşitliği, küresel ekonominin güçlendirilmesi gibi kritik konularda da hemfikir olduklarını beyan etti.

Liderler, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında, Paris Anlaşması'nda belirlenen sıcaklık artışını 1.5 santigrat derecede tutma konusunda anlaştıklarını söyledi. Bildiride, ortak bir hedef olarak 1.5 dereceyi ulaşılabilir tutmak için her ülkenin düşük karbon geçişinde üzerine düşeni yapması gerektiğinin kabul edildiği belirtildi. Zirvede G20 ülkelerinin hepsinin net sıfır bir karbon emisyonu hedefi belirlemede taahhüdünde bulunmamasına rağmen, bildiri, özellikle tüm G20 ülkelerinin 2050 yılına kadar emisyonların sıfırı hedeflemesi gerektiğini belirtti.

Bildiride ayrıca G20 Liderlerinin 2021'in sonundan itibaren uluslararası kömür finansmanını sona erdirmek için taahhüt verdiği ve bu konuda hemfikir oldukları belirtildi. Tüm ulusların "büyük ölçüde karbondan arındırılmış" bir enerji sistemi için çaba göstermesi gerektiğini belirtilerek, ulusların sürdürülebilir biyoenerji de dahil olmak üzere sıfır veya düşük karbon emisyonlu ve yenilenebilir teknolojilerin yaygınlaştırılması konusunda işbirliği yapacakları belirtildi.

Güçlü sera gazlarının küresel sıcaklık artışına önemli ölçüde katkıda bulunduğunu söylen G20 Liderleri, bildiride bu konuda alınacak önlemlere yönelik kesin bir tarih belirtmemesine rağmen, 2030 yılına kadar biyoçeşitlilik kaybını durdurma taahhüdünde bulundu.

G20 Zirvesi'nin kapanışında basın açıklamasında bulunan İtalya Başbakanı Mario Draghi, "Bu zirvede hayallerimizin ilerlediğini gördük" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "G20'nin küresel çözümlere olan bağlılığından memnun olduğunu" söylerken ancak "tam olarak umduğunu bulamadığını" ifade etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise, Karbon emisyonlarını sıfıra indirme konusunda taahhütte bulunmayan ülkeleri eleştirdi. Johnson yalnızca 12 G20 ülkesinin 2050 veya daha öncesinde karbon emisyonlarını net sıfıra ulaşma sözü verdiğini ve emisyonlardan en çok sorumlu olan ülkelerin henüz bu işte adil olarak sorumluluk almadıklarını belirtti. - MANCHESTER

G20 Liderler Zirvesi, İtalya, Karbon, Roma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber | G20 liderleri küresel sorunlara yönelik ortak kararları açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Enes Ünal resital yaptı! Milli futbolcumuz attığı gollerle Getafe'ye galibiyeti getirdi 23:13 Enes Ünal resital yaptı! Milli futbolcumuz attığı gollerle Getafe'ye galibiyeti getirdi Roma'da Biden ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Glaskow programını iptal etti 22:38 Roma'da Biden ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Glaskow programını iptal etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin ordu hamlesine karşı çıktı: Bu olabilecek bir proje değil 21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin ordu hamlesine karşı çıktı: Bu olabilecek bir proje değil
Uzun zamandır bekleniyordu! İşte TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler 21:07 Uzun zamandır bekleniyordu! İşte TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler Bülent Arınç'tan Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam 18:31 Bülent Arınç'tan Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş 16:19 Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş
Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor 16:09 Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi 15:32 Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
18:28 Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin turu
18:19 Bakan Koca'dan gülümseten paylaşım! Köpeği Sultan ve yavrularının videosunu yayınladı
17:56 Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı
17:50 Gülşen'in konserinde kavga ettiği 15 yaşındaki Ozan'ı bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
16:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'dan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:53 Son Dakika: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yapılan operasyonda yaralanan bir askerimiz şehit düştü
16:53 Barcelona'nın yıldızından kötü haber! Alaves maçında fenalaşan Agüero'ya kalp ritim bozukluğu teşhisi kondu
16:32 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
16:19 Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş
16:09 Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor
Mısırlı sevgilisinden ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı'yla ilgili bomba bir dedikodu daha: Guido'ya geri dönmüş Mısırlı sevgilisinden ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı'yla ilgili bomba bir dedikodu daha: Guido'ya geri dönmüş         
23:27
Ankara'da engelli 2 çocuğa cinsel taciz iddiası kan dondurdu! Polis şüpheliyi gözaltına aldı Ankara'da engelli 2 çocuğa cinsel taciz iddiası kan dondurdu! Polis şüpheliyi gözaltına aldı         
23:09
Galatasaray takım alıyor! Fatih Terim'den basın toplantısında Niğdespor sürprizi Galatasaray takım alıyor! Fatih Terim'den basın toplantısında Niğdespor sürprizi         
22:38
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti         
21:27
Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama! F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama! F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı         
20:11
Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı         
17:57
Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş         
16:18
Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu         
15:38
Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılması için çözüm buldu! İşte hazırlanan reçetede atılacak 10 önemli adım Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılması için çözüm buldu! İşte hazırlanan reçetede atılacak 10 önemli adım         
15:31
Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu         
15:29
Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi         
13:29
ABD Başkanı Biden, ABD Başkanı Biden, "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusunu cevapladı: İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz         
13:09
Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı         
13:07
Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti         
10:41
Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor         
10:31
Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a açık açık söyledi: Parasını verip kulüpten gönderin Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a açık açık söyledi: Parasını verip kulüpten gönderin         
10:28
Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan Yandaş krizi! Konya maçından sonra adeta kıyamet koptu Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan Yandaş krizi! Konya maçından sonra adeta kıyamet koptu         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 00:48:10. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | G20 liderleri küresel sorunlara yönelik ortak kararları açıkladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement