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Son dakika haberi | Aydın Valiliği'nden taksicileri ilgilendiren karar - Son Dakika

Son dakika haberi | Aydın Valiliği'nden taksicileri ilgilendiren karar

20.10.2021 12:31
Son dakika haberi | Aydın Valiliği'nden taksicileri ilgilendiren karar

Son dakika haberleri: Aydın Valiliği, vatandaşların mağdur olmasının önüne geçmek adına taksiciler ile ilgili bir dizi yeni karar aldı.

Aydın Valiliği, vatandaşların mağdur olmasının önüne geçmek adına taksiciler ile ilgili bir dizi yeni karar aldı.

Aydın genelindeki bazı taksicilerin, müşteri kabul etmeme, yol güzergahını uzatma, para üstü ödeme konusunda sıkıntı çıkartma gibi gelen çeşitli şikayetleri dikkate alan Aydın Valiliği, taksicilere yönelik bir dizi yeni karar aldı. Aydın Valiliğince yapılan açıklamada, özellikle Aydın'a gelen yerli ve yabancı turistlerin dolandırılmaya çalışıldığı yönündeki şikayetlerin arttığına dikkat çekilirken, alınan kararlar doğrultusunda denetimlerin sıkılaştırılacağı ve kurallara uymayanlara yaptırım uygulanacağı ve kararların bugünden itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "İl sınırları içinde bazı ticari taksi, okul servisi ve her türlü toplu taşıma araçları ile iş yeri servisi şoförlerinin, kısa mesafe, çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ödeme konusunda (bozuk para) sorun çıkardığı, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep ettiği, pazarlık usulü ile taksimetre kullanmada imtina ettiği, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlediği, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynadığı, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuları rahatsız ettiği, araç içerisinde sigara içtiği, alkollü iken araç kullandığı, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunduğu vatandaşlarımızdan gelen şikayet ve taleplerden anlaşılmaktadır. Bu itibarla, kamu düzeninin korunması, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için il sınırları içinde ticari taksi, okul servisi ve her türlü toplu taşıma araçları ile iş yeri servisleri şoförlerince, kısa mesafe ya da çok uzun mesafeye yolcu alınmaktan kaçınılması, olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu alınmaktan kaçınılması, ödeme konusunda sorun çıkarılması (bozuk para olmaması ya da çok bozuk para verilmesi), özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep edilmesi, araçların bakımsız ve kirli kullanılması, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlenilmesi, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynanması, uzun süreli yüksek sesle konuşularak yolcuların rahatsız edilmesi, araç içinde sigara içilmesi, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunulması, araçta pazarlık usulü yolcu taşınması, alkollü iken araç kullanılması, yasaktır. Aksine davranan şoförler hakkında ilgililerin bildirimi halinde tespit tutanağı düzenlemeye kolluk kuvvetleri ve belediye trafik zabıtası yetkili olup ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılacak, gerekli idari para cezası uygulanacaktır. Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. İlanen tebliğ olunur" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Son dakika haberi | Aydın Valiliği'nden taksicileri ilgilendiren karar

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | Aydın Valiliği'nden taksicileri ilgilendiren karar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Aydın Valiliği'nden taksicileri ilgilendiren karar - Son Dakika
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