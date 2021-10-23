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Son dakika haberi: Gölbaşılı kadınların yöresel ürün mağazası açıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Gölbaşılı kadınların yöresel ürün mağazası açıldı

23.10.2021 11:36
Son dakika haberi: Gölbaşılı kadınların yöresel ürün mağazası açıldı

Bir son dakika haberine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde girişimci kadınlar kooperatifi tarafından yöresel ürün mağazasının açılışı yapıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde girişimci kadınlar kooperatifi tarafından yöresel ürün mağazasının açılışı yapıldı.

Gölbaşılı Kadınlar Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından açılan, yöresel ürünlerin yer aldığı mağazanın açılış Malatya karayolu üzerinde açıldı. Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı İskender Yıldırım başta olmak üzere çok sayıda davetlinin katıldığı tören ile açıldı.

Yöresel ve doğal gıda ürünlerin yer aldığı mağazanın açılışının ardından mağaza gezilerek ürünler ile ilgili bilgi alındı. - ADIYAMAN

Son dakika haberi: Gölbaşılı kadınların yöresel ürün mağazası açıldı

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: Gölbaşılı kadınların yöresel ürün mağazası açıldı - Son Dakika


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