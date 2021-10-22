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Son dakika haberi... Orman yangınında zarar gören Çandır'da 5 ev daha yapılıyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Orman yangınında zarar gören Çandır'da 5 ev daha yapılıyor

22.10.2021 17:43

Son dakika haberine göre Orman yangınında zarar gören Çandır'da 5 ev daha yapılıyor Isparta Belediyesi, Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde çıkan orman yangınında tamamen küle dönen 2 evi yeniden yaparken, 5 evin daha inşaatını üstlendi.

Orman yangınında zarar gören Çandır'da 5 ev daha yapılıyor

ISPARTA - Isparta Belediyesi, Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde çıkan orman yangınında tamamen küle dönen 2 evi yeniden yaparken, 5 evin daha inşaatını üstlendi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, evlerin iş insanları ve hayırseverlerin katkılarıyla yapılarak anahtarlarının sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

Isparta Belediyesi Çandır Yazılı Kanyon Tabiat Parkı bölgesinde köy içerisinde kalan ve 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınında zarar gören ve tamamen yanan evlerin yeniden yapılması için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekliyor. Isparta Belediyesi çıkan yangında zarar gören 6 evin tadilatını tamamladı. Tadilat kapsamında evlerin pencereleri pvc ile değiştirildi. Çatıları, boyaları, mutfak dolapları, güneş enerji sistemleri, laminatları ve elektrik tesisatları yenilendi.

Ayrıca çıkan yangında evi tamamen yanan ve yıkılan Mustafa Kabak ve Ayfer Aydoğmuş'a ait iki evde sıfırdan yapılıyor. Evlerin yapım çalışmalarında sona gelindi.

3 oda 120 metrekare olarak inşa edilecek

Isparta Belediyesinin yapmış olduğu 6 evin tadilatı ve iki yeni ev yapımının ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yine bölgede evleri tamamen yanan 5 vatandaşa ait evlerin de belediye öncülüğünde hiçbir ücret alınmadan yapılarak mülk sahiplerine anahtarlarının teslim edileceğini söyledi. Verandası ile birlikte 120 metrekare ve 3 odadan oluşacak evlerin yapımlarına başlanıyor.

Belediyenin yapmış olduğu yeni evleri ve tadilattan geçen yapıları inceleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, evi hasar gören ve evleri tamamen yanan vatandaşlarla bir araya geldi.

"Tesellimiz ölü ve yaralımızın olmaması"

Vatandaşlara tekrar geçmiş olsun dileklerini ileten ve Allah'ın böyle acılı günleri bir daha yaşatmaması temennisinde bulunan Başkan Başdeğirmen, "Yangınlar söndürüldükten sonra da devletimiz bizleri yalnız bırakmadı. Yangın anında her türlü desteği verdiği gibi yangından sonrada her türlü desteği vermeye devam ediyor. Tesellimiz ölü ve yaralımızın olmaması" dedi.

"2 evi yaptık boya seviyesine geldi"

Yangın anından bugüne kadar devamlı Çandır Köyü Muhtarı Mehmet Özdemir ile irtibatlı olduklarını dile getiren Başkan Başdeğirmen, yapılabilecek ne varsa muhtar ve vatandaşlarla konuşarak istişarelerde bulunduklarını belirtti. Başdeğirmen, "Isparta Belediye Başkanı olarak, hem belediyemizin, hem de Isparta'mızdaki vatandaşlarımızın, firmaların desteği ile sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Yangından sonra çıkan hasarı gidermek için kolları sıvadık. Ispartalı vatandaşlarımızın vermiş olduğu desteklerle 2 evi yaptık boya seviyesine geldi. 6 evin de tadilatını gerçekleştirdik, boyaları yapılacak" şeklinde konuştu.

Yeni evli çift evlerine kavuşacağı günü bekliyor

Vatandaşlar ise kendileri için yapılacak olan evlerin planlarını inceleyerek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ettiler. Yeni evlenen ve 1,5 aylıkken evleri yanan çift "Evimiz, eşyalarımız yandı. Ailemle birlikte 6 kişiyiz ve konteynırda kalıyoruz. Belediye Başkanımıza ve yardımsever vatandaşlarımıza bizleri yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun" dedi.

Son dakika haberi... Orman yangınında zarar gören Çandır'da 5 ev daha yapılıyor
Son dakika haberi... Orman yangınında zarar gören Çandır'da 5 ev daha yapılıyor
Son dakika haberi... Orman yangınında zarar gören Çandır'da 5 ev daha yapılıyor
Son dakika haberi... Orman yangınında zarar gören Çandır'da 5 ev daha yapılıyor

Şükrü Başdeğirmen, Sütçüler, Isparta, Enerji, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi... Orman yangınında zarar gören Çandır'da 5 ev daha yapılıyor - Son Dakika


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