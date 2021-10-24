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Son dakika haberi... Sarıçay Barajı yükseliyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Sarıçay Barajı yükseliyor

24.10.2021 10:17
Son dakika haberi... Sarıçay Barajı yükseliyor

Son dakika yerel haberine göre Aydın'ın Söke ilçesinde Devlet Su İşleri tarafından yapılan Sarıçay Barajı'nda inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ederken DSİ Genel Müdür Yardımcısı Dinçer Aydoğan ve beraberindeki heyet inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Aydın'ın Söke ilçesinde Devlet Su İşleri tarafından yapılan Sarıçay Barajı'nda inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ederken DSİ Genel Müdür Yardımcısı Dinçer Aydoğan ve beraberindeki heyet inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Aydın'ın en büyük yatırımlarından biri olan Sarıçay Barajı ile yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme ve kullanma suyu temin edilecek. Sarıçay Barajı, Kuşadası ve Söke ilçeleri başta olmak üzere Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinin uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Barajda inşaat çalışmaları sürerken, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Dinçer Aydoğan, Barajlar ve HES Daire Başkanı Göktuğ İlter, TAKK Daire Başkanı Nurettin Pelen, Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Daire Başkanı Ayhan Koçbay, 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, Bölge Müdür Yardımcısı İnan Gündüz ve ilgili şube müdürlerinden oluşan heyet inşaatta incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından gerçekleştirilen toplantıda barajın son durumu ve DSİ'nin Aydın'a yatırımları konuşuldu. - AYDIN

Son dakika haberi... Sarıçay Barajı yükseliyor
Son dakika haberi... Sarıçay Barajı yükseliyor
Son dakika haberi... Sarıçay Barajı yükseliyor
Son dakika haberi... Sarıçay Barajı yükseliyor
Son dakika haberi... Sarıçay Barajı yükseliyor
Son dakika haberi... Sarıçay Barajı yükseliyor
Son dakika haberi... Sarıçay Barajı yükseliyor

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi... Sarıçay Barajı yükseliyor - Son Dakika


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