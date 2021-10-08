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Son dakika haberi! Şehit Agah Turan unutulmadı - Son Dakika

Son dakika haberi! Şehit Agah Turan unutulmadı

08.10.2021 00:17
Son dakika haberi! Şehit Agah Turan unutulmadı

Son dakika yerel haberi: Bayburtlu Şehit Jandarma er Agah Turan, şehadetinin 57. yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Bayburtlu Şehit Jandarma er Agah Turan, şehadetinin 57. yıldönümünde mezarı başında anıldı.

7 Ekim 1964 tarihinde Burdur İl Jandarma Komutanlığında görevde olduğu esnada trafik kazası sonucu şehit olan Jandarma er Agah Turan, Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ve Bayburt Şehit Aileleri Dayanışma Derneğince Beşpınar köyünde bulunan mezarı başında anıldı.

Şehidin özgeçmişinin okunduğu anma programda Kuran-ı Kerim okunarak, dualar edildi. İl Jandarma Komutanlığı ve Bayburt Şehit Aileleri Dayanışma Derneği tarafından tertip edilen anma törenine İl Jandarma Alay Komutanı Ramazan Yiğit ve personelinin yanı sıra Bayburt Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Selami Köksal ve üyeleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT

Son dakika haberi! Şehit Agah Turan unutulmadı
Son dakika haberi! Şehit Agah Turan unutulmadı

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi! Şehit Agah Turan unutulmadı - Son Dakika


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