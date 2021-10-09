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Son dakika haberi: Yunus Emre Kentsel Dönüşüm Konutları 2. Etabı tanıtıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Yunus Emre Kentsel Dönüşüm Konutları 2. Etabı tanıtıldı

09.10.2021 15:39
Son dakika haberi: Yunus Emre Kentsel Dönüşüm Konutları 2. Etabı tanıtıldı

Son dakika gelişmesine göre Kocasinan Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Yunusemre Mahallesi'nde 2'nci etap konutlarının tanıtım programı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile gerçekleştirdi.

Kocasinan Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Yunusemre Mahallesi'nde 2'nci etap konutlarının tanıtım programı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile gerçekleştirdi. Programda konuşan Özhaseki, kentsel dönüşümle birlikte sosyal dönüşümü de aynı anda gerçekleştiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın en zor işlere talip olduğunu ve kentsel dönüşüme kendini adadığını vurguladı.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın ev sahipliğinde, Yunusemre Mahallesi'nde düzenlenen programa; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve KAyseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hülya Nergis Atçı ve İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, belediye meclis üyeleri, bölge sakinleri ve davetliler katıldı. Kocasinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini ve dönüşümle birlikte sosyal dönüşümü de aynı anda gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Özellikle kentsel dönüşüm kanunu çıkartarak, belediyelerin işlerini kolaylaştıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Çıkarılmış olan kanunla birlikte daha hızlı bir şekilde dönüşüm projeleri gerçekleştiriyoruz. Kayseri'yi iyi tanıyan, ihtiyaçlarını iyi bilen birisi olarak yapılan bu çalışmaların her birinde Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki' nin destekleri ve katkıları var. Bundan dolayı Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki' ye teşekkür ediyorum. Kentsel dönüşüm kanunu bizim için bir fırsattır. Bu çerçevede hemşehrilerimin rızasını alarak, dönüşümü gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. Kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesinin sabır isteyen zor bir süreç olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'ye ve Kocasinan'a hizmet veren belediye başkanlarına teşekkür ederek, "Belediye başkanlarımızdan almış olduğumuz mirasın üstüne ekleyerek, bayrağı daha yukarılara taşıyıp, gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Devam eden dönüşümle bu bölgede 6 blok halinde 336 dairemizin anahtarı ve tapusunu hak sahiplerine teslim ettik. Şimdi ise 6 bloktan oluşan ve her biri ikişer blok olan toplam 12 bloğun çalışmalarına başladık. Her bir blok 104 daireden oluşmaktadır. İlk etapta 227 tane imarsız yapıdan oluşan yaklaşık 500 hak sahibiyle tek tek yıllarca anlaşarak bugünlere geldik. Vatandaşlarımızın rızasını alarak, dönüşüm gerçekleştirdik. Geldiğimiz noktada hemşehrilerimizin memnuniyeti var. Birçoğunun söylediği; '40 yıldır beklediğimiz hayallerimizi gerçekleştirdiniz' yorumları var. Dönüşümle birlikte sosyal dönüşüm gerçekleştirdik. Buraya çevre düzenlemenin yanı sıra büyük bir park ve Kocasinan Akademi'nin havuzlu sosyal tesisini yapacağız. Diğer mahallelerimizde devam eden dönüşümle bölgenin ihtiyaçlarını teker teker çözüp, hayata geçiriyoruz. Dönüşümle birlikte geleceğimizin teminatı evlatlarımız, yeni ve konforlu bir şehirde yaşayabileceği alanları sunacağız. Gayretimiz, çocuklarımıza, daha güzel bir gelecek sağlayabilmek içindir" ifadelerine yer verdi. Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'ye daha iyi bir şekilde hizmet edebilmenin gayreti içinde olduklarını belirterek, "Biz, şehrimizi ve vatandaşlarımızı seviyoruz. Bu şehre sevdalı ve bu milleti seven ekip ruhuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz." diyerek noktaladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kentsel Dönüşüm Projeleri çerçevesinde Kocasinan'da çok iyi çalışmalar yapıldığını belirterek, "Değerli Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Diğer mahallerimizde de beklentilere cevap verecek çalışmalar nasip eylesin. Kayseri'miz gelişiyor ve güzelleşiyor" dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı da gündeme dair değerlendirmelerde bulunarak, yapımı devam eden kentsel dönüşümün hayırlı olmasını diledi. Kentsel dönüşüm projesinin Kocasinan sakinlerine hayırlı olmasını temenni ederek söze başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise dönüşümle devam eden konutların kazasız belasız bitmesini temenni ederek, "Cenab-ı Allah'tan hak sahibi kardeşlerimizin evlerini teslim edip, huzurla evlerinde oturmalarını niyaz ediyoruz. 25 yıldır sürdürdüğümüz kentsel dönüşümle eski evlerin yenilenmesi konusunda başarılı olan belediye başkanlarımızı hayırla anarken, Ahmet Başkanımızı da buradan anmadan geçemeyeceğiz. Geldiği günden beri kentsel dönüşüme kendini iyice adadı. Her bir alanda evlerimizin yenilenmesi konusunda modern ve daha konforlu oturmamızı sağlayacak şekilde güzelleştirmesi ve depreme hazırlanması noktasında da var gücüyle gayret ediyor. Allah kendinden razı olsun ve başarılı etsin. Türkiye'yi bilen kardeşiniz olarak söylüyorum, birçok belediye kentsel dönüşüm işine kolay kolay girmiyor. Çünkü eziyetli ve zor bir iş. Kayseri'mizde hızlı bir şekilde dönüşüm gerçekleşiyor. 25 yıldır şehrimizde dönüşüm gerçekleşmektedir. Yerel yönetimler gayretli ve milletvekillerimiz üzerlerine düşeni yapıyor. Uyum kültürümüzün olduğu şehrimizde bereket var. Rabbim bizlere güzel işler yapmayı nasip etsin. Başkanımız en zor işlere talip oluyor. Başkanımızdan Allah razı olsun. Bizlerde ona yardımcıyız. Emeğine sağlık" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dua sonrası kürsüye çıkan protokol tarafından butona basılarak Yunus Emre kentsel dönüşümün 2'nci etaptaki konutların kat betonu atıldı. - KAYSERİ

Son dakika haberi: Yunus Emre Kentsel Dönüşüm Konutları 2. Etabı tanıtıldı
Son dakika haberi: Yunus Emre Kentsel Dönüşüm Konutları 2. Etabı tanıtıldı
Son dakika haberi: Yunus Emre Kentsel Dönüşüm Konutları 2. Etabı tanıtıldı
Son dakika haberi: Yunus Emre Kentsel Dönüşüm Konutları 2. Etabı tanıtıldı
Son dakika haberi: Yunus Emre Kentsel Dönüşüm Konutları 2. Etabı tanıtıldı
Son dakika haberi: Yunus Emre Kentsel Dönüşüm Konutları 2. Etabı tanıtıldı
Son dakika haberi: Yunus Emre Kentsel Dönüşüm Konutları 2. Etabı tanıtıldı

Mehmet Özhaseki, geri dönüşüm, Kocasinan, AK Parti, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: Yunus Emre Kentsel Dönüşüm Konutları 2. Etabı tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Yunus Emre Kentsel Dönüşüm Konutları 2. Etabı tanıtıldı - Son Dakika
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