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Son dakika haberleri | ABD'den sel bölgesini görmeye geldi, çalışmalar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika

Son dakika haberleri | ABD'den sel bölgesini görmeye geldi, çalışmalar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi

16.10.2021 11:06
Son dakika haberleri | ABD'den sel bölgesini görmeye geldi, çalışmalar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi

Son dakika haberlerine göre Kastamonu'da 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin yaşandığı bölgeyi görmek için Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye gelen kadın, bölgede yapılan çalışmalardan çok etkilendiğini söyledi.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin yaşandığı bölgeyi görmek için Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye gelen kadın, bölgede yapılan çalışmalardan çok etkilendiğini söyledi.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta Bozkurt'ta Ezine Çayı'nın taşması neticesinde meydana gelen sel felaketi, can kayıplarının yanı sıra, çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine sebep oldu. Bozkurt ilçesinin yanı sıra, İnebolu, Devrekani, Küre, Pınarbaşı, Azdavay, Şenpazar, Hanönü, Çatalzeytin ve Abana'da da selde çok sayıda menfez, köprü ve yollar hasar gördü. Sel felaketinde Kastamonu'da 71 kişi hayatını kaybetti, kayıp olan 9 kişi de arama çalışmaları karada ve denizde devam ediyor.

Sel bölgesindeki çalışmaları görmek için ABD'den geldi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan Hırvatistan Duska Poljak, sosyal medyada Kastamonu'da yaşanan sel felaketini gördü. Selden etkilenen Duska Poljak, sokak hayvanları için yapılan çalışmalar ve sel bölgesindeki çalışmaları yerinde görmek için Duska Poljak, Türkiye'ye geldi. Sel bölgesinde yürütülen çalışmaları gözlemleyen Duska Poljak, çalışmalardan çok etkilendiğini söyledi. Duska Poljak, ABD'den Türkiye'ye gelirken, bölge için umudunun olmadığını ama yapılan çalışmalarla karşılaştığı için mutlu olduğunu kaydetti.

"Benim buraya gelmeden önce çok umudum yoktu"

İlk olarak Türkiye'nin ve Türk insanının kendisini çok şaşırttığını söyleyen Duska Poljak, "Her yer çok güzel, Kastamonu adeta cennet gibi bir bölge ve insanlarınız gerçekten iyi kalpli. Bu sokak hayvanlarının kaldığı bahçe ile ilgili de burası müthiş bir yer ve burada o kadar çok ağır işler yapıyorlar ki ve bu işi sadece iki kişi yapıyor. Bu kadar ağır ve bu kadar çok işi sadece iki kişinin yapması, yüklenmesi gerçekten beni hayretler içerisinde bıraktı. benim buraya gelmeden önce çok umudum yoktu. Ama iki gündür çok uzun mesafeler gittik, besleme bölgelerini gördük ve arkadaşlarım bu bölgelerdeki köpeklerin yüzde 80-90'ınına kadar kısırlaştırdığını gördük. Dolayısıyla ben bunları gördükten sonra umut sahibi oldum. Çünkü sokak hayvanı probleminin çözülebileceğine inanmaya başladım" dedi.

"Lütfen bu canların yaşam haklarına saygı gösterin"

Sokaktaki hayvanların yaşama hakkına saygı gösterilmesini isteyen Duska Poljak, "Türk insanlarına şunu söylemek istiyorum. Lütfen bu canların yaşam haklarına saygı gösterin. Yazın bir kap su, kışında bir kap yemek, sizlerin yapabilecekleri şeyler. Lütfen bunları esirgemeyen bu hayvanlardan" şeklinde konuştu.

"Buradaki çalışmalardan çok etkilendim"

Bölgeyi merak ettiği için Kastamonu'ya geldiğini anlatan Duska Poljak, şu ifadelere yer verdi:

"Herkese, beni burada misafir ettikleri için, bana çok güzel yemekler tattırdıkları için, bana yakınlık gösterdikleri için çok teşekkür ediyorum. Ben Hırvat asıllıyım ama 20 yıldan beri Amerika'da yaşıyorum. Microsoft'ta çalışıyorum. 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinden sonra bu bölgeyi merak ettim. Instagram sayfasından gördüm. Gerçekten buralarda doğru işler mi yapılıyor diye kendi gözlerim ile görmek istedim. Çünkü pek çok insan bir takım güzel resimler yapıp altına da acıklı acıklı yazılar yazıp para topluyorlar. Ama sel bölgesindeki çalışmalar ve buradaki barınak gerçek bir yer mi, gerçekten burada iş yapılıyor mu, buradaki sokak hayvanlarına iyi bakılıyor mu diye geldim. Buradaki çalışmalardan çok etkilendim. Ayrıca Kastamonu'nun doğasından ve yemeklerinden de çok etkilendim, çok beğendim. Teşekkür ediyorum." - KASTAMONU

Son dakika haberleri | ABD'den sel bölgesini görmeye geldi, çalışmalar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
Son dakika haberleri | ABD'den sel bölgesini görmeye geldi, çalışmalar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
Son dakika haberleri | ABD'den sel bölgesini görmeye geldi, çalışmalar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
Son dakika haberleri | ABD'den sel bölgesini görmeye geldi, çalışmalar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi

Amerika Birleşik Devletleri, Kastamonu, Türkiye, Sel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri | ABD'den sel bölgesini görmeye geldi, çalışmalar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika


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