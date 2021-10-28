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Son dakika haberleri... Vali Çiçek: "Asayişi tahsis etmek için polis ve jandarma gece gündüz çalışıyor" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Vali Çiçek: "Asayişi tahsis etmek için polis ve jandarma gece gündüz çalışıyor"

28.10.2021 14:42
Son dakika haberleri... Vali Çiçek:

Son dakika habere göre Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, kentin en ücra köşesinden en merkezi konumuna kadar her noktasında güven ve asayişi en iyi şekilde tesis etmek için jandarma ve emniyet ekiplerinin gece gündüz çalıştığını kaydetti.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, kentin en ücra köşesinden en merkezi konumuna kadar her noktasında güven ve asayişi en iyi şekilde tesis etmek için jandarma ve emniyet ekiplerinin gece gündüz çalıştığını kaydetti.

Muhteşem manzarası, yeşilin ve mavinin buluştuğu eşsiz coğrafyası ile Afyonkarahisar'ın oksijen deposu Akdağ Tabiat Parkı'nda geçici jandarma asayiş karakolu hizmete girdi. Sandıklı ilçesi Çamoğlu Köyü sınırları içerisinde bulunan Akdağ Tabiat Parkı kamp alanları, doğa sporları için uygun alanları, hafta sonu dinlenme rotası olarak en çok tercih edilen yerlerden biri. Yaz döneminde yoğun ziyaretçi ağırlayan Akdağ, sonbaharın tüm renklerini bünyesinde barındıran ve doğaseverlere büyüleyici bir manzara sunan tabiatıyla doğa tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri oldu.

"Kamp ve doğa tutkunları için muhteşem bir adres"

Karakolu ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, görevli personelden yürütülen çalışmalar konusunda bilgiler aldı. Vali Çiçek, "Afyonkarahisar'ın en ücra köşesinden en merkezi konumuna kadar her noktada güven ve asayişi en iyi şekilde tesis etmek için Jandarma ve Emniyet ekiplerimiz gece gündüz çalışıyorlar. Akdağ Tabiat Parkı Afyonkarahisar'ın en gözde turizm alanlarından bir tanesi. Yaz kış yoğun bir ziyaretçi akını var. Kamp ve doğa tutkunları için muhteşem bir adres. Bu noktada vatandaşlarımızın güven ve huzur içerisinde bölgeye ziyaret edebilmeleri amacıyla bir karakola ihtiyaç oldu. Hemen çalışmalarına başladık ve 7 Ekim itibariyle de karakolumuz faaliyetlerine başladı. Akdağ artık daha da güvenli olacak" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberleri... Vali Çiçek: Asayişi tahsis etmek için polis ve jandarma gece gündüz çalışıyor
Son dakika haberleri... Vali Çiçek: Asayişi tahsis etmek için polis ve jandarma gece gündüz çalışıyor

Gökmen Çiçek, Karahisar, Jandarma, Akdağ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Vali Çiçek: 'Asayişi tahsis etmek için polis ve jandarma gece gündüz çalışıyor' - Son Dakika


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