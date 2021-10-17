Talas'ta iş güvenliği eğitimleri devam ediyor - Son Dakika

Talas Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik önleyici ve bilgilendirici çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen organizasyonla belediye çalışanlarına iş güvenliği alanında eğitim programı düzenlendi.

Talas Belediyesi konferans salonunda gerçekleşen eğitim programında İmar A.Ş. Genel Müdürü Uğur Baş ve birim müdürünü yanı sıra belediye çalışanları yer aldı. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Zafer Atilla tarafından verilen eğitim programında, iş ortamında uyulması gereken tedbirlerden yasal mevzuatlara kadar pek çok konu üzerinde durulurken çalışma esnasında yapılan hatalar ve doğru davranışlar da anlatıldı.

İlk önce yasal mevzuat konularının anlatıldığı programda çalışanların dikkat etmesi gereken konular hatırlatılarak iş kazalarını en aza indirmek için alınması gereken tedbirlere dikkat çekildi. Programda ayrıca kaza durumunda yapılacak ilk yardım müdahalelerinden de söz edildi. Yaşanması muhtemel yangın, kesici ve delici aletle yaralanma, dikkatsizlik sonucu düşme gibi kazaların da değinildiği eğitim programında bu olaylara karşı yapılması gereken davranışlarda anlatılan konular arasında yer aldı.

Daha sonra Talas Belediyesi'nin iş güvenliğine yönelik çalışmaları hakkındaki düşüncelerini ifade eden İş Güvenliği Uzmanı Zafer Atilla, Talas Belediyesi'nin iş güvenliğine yönelik verdiği öneme dikkat çekti. "Talas Belediyesi, çalışanlarını bir emanet olarak görüyor, bunu fark edebiliyorum" diyen Atilla, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Belediyemiz çalışanları yaptıkları işler itibariyle tehlike arz eden gruplarda yer almaktadır. Eğitim her şeyin başında gelir, eğitimleri hakkıyla vermemiz lazım. Her şey önce bilmekle başlıyor insanlar önce haklarını bilmeli, sonra da ne yapması gerektiğini bilecek. Talas Belediyesi de sağ olsun bu konuda örnek belediyelerimizden biridir. Bu eğitimler hem çalışanlara hem de iş verenlere veriliyor. Sağ olsunlar Talas Belediyesi de bu konunun farkında ve çalışanlarını bir emanet olarak görüyorlar bunu çok rahat tespit ettiğimi söyleyebilirim." - KAYSERİ