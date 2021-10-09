Tekden Koleji'nden Manavgat'a gönül köprüsü - Son Dakika

Tekden Fen ve Anadolu Lisesi, yangından zarar gören Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Manavgat Değirmenli İlköğretim Okuluna kırtasiye desteğinde bulundu.

Tekden Fen ve Anadolu Lisesi, yangından zarar gören Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Manavgat Değirmenli İlköğretim Okulunu kardeş okul olarak seçti. Tekden Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Göksel Orhan ve okul yetkilileri, okula giderek öğrencileri ziyaret etti. Okulun ihtiyacı olan fotokopi makinesi, projeksiyon makinesi, kırtasiye ve öğrencilere çalışma kitapları ve soru bankalarını teslim eden Orhan, öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Tekden Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Göksel Orhan, "Kendinde olanı paylaşırsan yücelirsin. Bizler de bunun için yollara düştük ve yangından en çok zarar gören Değirmenli İlköğretim Okulunu kardeş okul olarak seçtik. Görüşmelerimizde bize bildirdikleri ihtiyaçlarını kendilerine teslim ettik. Ayrıca bahçelerinde ve çevrelerinde yana ağaçlarının yerine ağaç dikme sözü verdik. Okulun bahçesine zeytin ağaçları dikeceğiz. Hami okul kapsamında önceki yıllar Afrin Meryemin Bölgesindeki Türkmen kardeşlerimizin bulunduğu yerdeki bir okul seçmiştik. Şimdi de Manavgat Değirmenli'deyiz. Hem yöneticilerimizin hem öğretmenlerimizinim hem de öğrencilerimizin acısı paylaşarak yüzlerinde gülümseme olmak bizleri çok mutlu etmiştir. Kardeş okulumuza destek veren yönetim kurulumuza, veli ve öğrencilerimize teşekkür ederiz. Değirmenli okul müdürü Mustafa Beye ve Müdür yardımcısı Ali Beye misafirperverlikleri ve iş birliği noktasındaki destekleri için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ