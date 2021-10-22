Tekirdağ'da istihdam ve meslek eğitim toplantısı - Son Dakika

Tekirdağ Valiliği koordinesinde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda 2021 yılı Ek Yıllık İşgücü Eğitim Planı görüşüldü.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda İl Müdürü Yaşar Esen tarafından Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün 2021 yılı faaliyet ve çalışmaları hakkında bir sunum yapıldı. Sunumun ardından Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2021 yılı Ek Yıllık İşgücü Eğitim Planı görüşüldü. Ardından Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi doğrultusunda 2. Eylem Planı (2019-2021) kapsamında yapılan faaliyetler görüşüldü.

Sonrasında Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler'in (NEET) istihdama katılabilmesi için yapılan çalışmalar görüşüldü. Dilek temennilerin ardından toplantı sona erdi.

Toplantıya Vali Yıldırım'ın yanı sıra İl İstihdam Kurulu Üyeleri katıldı. - TEKİRDAĞ