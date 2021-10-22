Üye Girişi
Tekirdağ'da istihdam ve meslek eğitim toplantısı - Son Dakika

Tekirdağ'da istihdam ve meslek eğitim toplantısı

22.10.2021 09:56
Tekirdağ'da istihdam ve meslek eğitim toplantısı

Tekirdağ Valiliği koordinesinde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ Valiliği koordinesinde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda 2021 yılı Ek Yıllık İşgücü Eğitim Planı görüşüldü.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda İl Müdürü Yaşar Esen tarafından Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün 2021 yılı faaliyet ve çalışmaları hakkında bir sunum yapıldı. Sunumun ardından Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2021 yılı Ek Yıllık İşgücü Eğitim Planı görüşüldü. Ardından Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi doğrultusunda 2. Eylem Planı (2019-2021) kapsamında yapılan faaliyetler görüşüldü.

Sonrasında Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler'in (NEET) istihdama katılabilmesi için yapılan çalışmalar görüşüldü. Dilek temennilerin ardından toplantı sona erdi.

Toplantıya Vali Yıldırım'ın yanı sıra İl İstihdam Kurulu Üyeleri katıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da istihdam ve meslek eğitim toplantısı

Mesleki Eğitim, Aziz Yıldırım, İstihdam, Tekirdağ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tekirdağ'da istihdam ve meslek eğitim toplantısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi 11:04 Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı 11:01 Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir 10:32 Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir
Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor 10:24 Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor Televizyon programında evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü! Tek isteği bir kez olsun sarılabilmek 10:02 Televizyon programında evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü! Tek isteği bir kez olsun sarılabilmek Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti 09:31 Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti
İzleyenleri hayrete düşüren olay! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı 08:59 İzleyenleri hayrete düşüren olay! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı 07:59 Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı

Son Dakika Haberleri
11:04 Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi
11:01 Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı
10:33 Prof. Dr. Tufan Tükek'ten korkutan iddia: Ülkemize gelirse vakalar patlayabilir
10:32 Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir
10:27 Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var
10:23 Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor
10:02 Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar
09:56 Kaset şantajı davasına gelmeyen Benzema'nın 5 yıl hapsi isteniyor
09:53 Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi?
09:43 Erdoğan, kahkaha attığı fotoğrafla ilgili konuştu: Eski futbolcu Weah ile bir espri üzerine gülümsedik
Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı         
11:08
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo'nun forma numarası belli oldu! Taraftarı heyecan sardı Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo'nun forma numarası belli oldu! Taraftarı heyecan sardı         
11:03
Prof. Dr. Tufan Tükek'ten korkutan iddia: Ülkemize gelirse vakalar patlayabilir Prof. Dr. Tufan Tükek'ten korkutan iddia: Ülkemize gelirse vakalar patlayabilir         
10:33
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var         
10:28
Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar         
10:03
Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi? Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi?         
09:53
Muş'ta koronayla mücadelede dikkat çeken yöntem! Aşı olmayanların isimlerini cami hoparlöründen okudular Muş'ta koronayla mücadelede dikkat çeken yöntem! Aşı olmayanların isimlerini cami hoparlöründen okudular         
09:30
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu         
08:42
Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu         
07:46
"Erdoğan haklı" diyen Putin'den BM çıkışı: Türkiye daimi üye olabilir         
07:42
Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada         
21:42
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi         
14:38
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 11:11:43. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da istihdam ve meslek eğitim toplantısı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement