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Tekirdağlıları heyecanlandıran 'Teleferik' paylaşımı - Son Dakika

Tekirdağlıları heyecanlandıran 'Teleferik' paylaşımı

04.10.2021 14:17
Tekirdağlıları heyecanlandıran 'Teleferik' paylaşımı, System.String[]

Mahalle muhtarları ve birim müdürleriyle birlikte Gaziantep ve Şanlıurfa'da inceleme yapan Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, teleferikte çektirdiği fotoğrafını paylaşarak, "Paşaferik" sistemi kuracaklarını açıkladı.

Mahalle muhtarları ve birim müdürleriyle birlikte Gaziantep ve Şanlıurfa'da inceleme yapan Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, teleferikte çektirdiği fotoğrafını paylaşarak, "Paşaferik" sistemi kuracaklarını açıkladı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, mahalle muhtarları ve birim müdürleriyle ziyaret ve gezi amaçlı Gaziantep'e ve Şanlıurfa'ya gitti. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in de katıldığı gezi programı, Şanlıurfa Balıklıgöl ve tarihin yeniden yazılmasına neden olan Göbeklitepe kazı alanının ziyareti ile başladı. Daha sonra heyet Gaziantep'e geçti. Şahinbey ilçesinde hayvanat bahçesi, teleferik, Mecidiye Hanı, hanımlara özel kapalı yüzme havuzu ve sosyal tesisler, kapalı çarşı ve Zeugma mozaiklerinin sergilendiği müzede incelemelerde bulunan gezi heyetini, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu misafir etti.

Heyecanlandıran paylaşım

Başkan Yüksel, muhtarlar ve birim müdürleriyle Gaziantep'teki teleferik sistemini de ziyaret ederek, Süleymanpaşalıları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Daha önce Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tepeden denize inen bir 'Paşaferik' sistemini kuracaklarının müjdesini veren Başkan Yüksel, Gaziantep'te telereik ile havadan gezerken, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bizim oradaki uygulama bence daha güzel olacak" dedi. Başkanın teleferik ile gezinirken yaptığı paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı.

Gaziantep Şahinbey'de teleferik ile seyahat eden Başkan Yüksel, "Teleferğin içerisindeyiz. Güzel bir vadinin içerisinden geçiyor. Çokta keyifli bence şehre bir değişiklik katmış. Bizim oradaki uygulama bence daha güzel olacak. Çünkü biz denize doğru iniyoruz. Tekirdağ'ın deniz manzarası var. Gaziantep'te deniz yok. Ama çok güzel bir park alanı içerisinde yapılmış. Güzel tarafı nedir bunun. Büyükşehir Belediyesi ile koordineli yapılan bir çalışmanın neticesinde ama Şahinbey Belediyesi yapıyor. Biz muhtarlarımızla şehircilik anlamında birçok örnekler gördük. Bizim yatırım programına koyduğumuz birçok projeyi onlar çok önceden yapmışlar. Çünkü üçüncü dönemini yönetiyor belediye başkanımız. Allah nasip ederse, bizde süreç içerisinde Süleymanpaşa'yı çok daha farklı yerlere taşımak istiyoruz" dedi.

Heyet geziden çok memnun kaldı

Başkan Yüksel, "Tarih boyunca Anadolu'da kurulan ve Anadolu'ya egemen olan tüm devletler için önemli bir merkez olan cennet vatanımızın güzide şehri Gaziantep'te, Süleymanpaşa mahalle muhtarlarımız ve birim müdürlerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz gezi kapsamında, Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu'nun misafiri olduk. Ülkemizin en büyük 3. ilçesi konumunda olan Şahinbey'i, Gönül Belediyeciliği vizyonuyla metropol bir şehre dönüştüren kıymetli başkanımızın proje ve icraatlarını yerinde inceleyerek, fikir alışverişinde bulunduk. Heyetimizi örnek bir misafirperverlikle ağırlayan değerli başkanımız ve yönetimine şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağlıları heyecanlandıran 'Teleferik' paylaşımı
Tekirdağlıları heyecanlandıran 'Teleferik' paylaşımı
Tekirdağlıları heyecanlandıran 'Teleferik' paylaşımı
Tekirdağlıları heyecanlandıran 'Teleferik' paylaşımı
Tekirdağlıları heyecanlandıran 'Teleferik' paylaşımı
Tekirdağlıları heyecanlandıran 'Teleferik' paylaşımı
Tekirdağlıları heyecanlandıran 'Teleferik' paylaşımı
Tekirdağlıları heyecanlandıran 'Teleferik' paylaşımı
Tekirdağlıları heyecanlandıran 'Teleferik' paylaşımı
Tekirdağlıları heyecanlandıran 'Teleferik' paylaşımı
Tekirdağlıları heyecanlandıran 'Teleferik' paylaşımı
Tekirdağlıları heyecanlandıran 'Teleferik' paylaşımı
Tekirdağlıları heyecanlandıran 'Teleferik' paylaşımı
Tekirdağlıları heyecanlandıran 'Teleferik' paylaşımı

Cüneyt Yüksel, Şanlıurfa, Gaziantep, Tekirdağ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tekirdağlıları heyecanlandıran 'Teleferik' paylaşımı - Son Dakika


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