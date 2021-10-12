Üye Girişi
Tuğgeneral Çimen'den Rektör Çomaklı'ya iade-i ziyaret - Son Dakika

Tuğgeneral Çimen'den Rektör Çomaklı'ya iade-i ziyaret

12.10.2021 15:06
Tuğgeneral Çimen'den Rektör Çomaklı'ya iade-i ziyaret

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ağrı İl Jandarma Komutanlığı görevinden Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Mehmet Çimen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya iade-i ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ağrı İl Jandarma Komutanlığı görevinden Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Mehmet Çimen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya iade-i ziyarette bulundu.

Tuğgeneral Çimen'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Çomaklı, bu tarz ziyaretlerin kurumlar arası iletişim ve iş birliklerine katkı sağladığını belirterek şehre en iyi hizmetin birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak verilebileceğini söyledi.

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum'u kalkındırmayı kendilerine misyon edindiklerini ifade eden Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin sadece eğitim kurumu olmadığını, gerçekleştirdiği çalışmalarla toplum yararını da gözettiğini aktardı.

Ziyaretten önce Atatürk Üniversitesini gezme fırsatı bulduğunu söyleyen Tuğgeneral Çimen, özellikle canlı kampüs hayatının öğrenciler için büyük şans olduğunu ifade ederek üniversiteyi çok beğendiğini vurguladı.

Kurumlar arası gerçekleştirilecek çeşitli projelerin paydaşı olabileceklerini belirten Çimen, misafirperverliği dolayısıyla Rektör Çomaklı'ya teşekkür etti. - ERZURUM

Tuğgeneral Çimen'den Rektör Çomaklı'ya iade-i ziyaret

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Ömer Çomaklı, Erzurum, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tuğgeneral Çimen'den Rektör Çomaklı'ya iade-i ziyaret - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! G-20 zirvesine video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'daki gelişmeler göç akını riskini artırıyor 15:02 Son Dakika! G-20 zirvesine video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'daki gelişmeler göç akını riskini artırıyor Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıya bomba taşıyan terörist Delil Hıso yakalandı 14:46 Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıya bomba taşıyan terörist Delil Hıso yakalandı Haber alamadığı arkadaşının cansız bedenini görünce gözyaşlarına hakim olamadı 14:37 Haber alamadığı arkadaşının cansız bedenini görünce gözyaşlarına hakim olamadı
Evin mutfağındaki Hz. İsa görüntüsünü sildikçe yenileniyor 14:27 Evin mutfağındaki Hz. İsa görüntüsünü sildikçe yenileniyor Burak Elmas'tan 14:17 Burak Elmas'tan "Fenerbahçe ile dost mu oldunuz?" sorusuna cevap: Dostluk tarifiniz nedir bilmiyorum ama hiçbirimiz düşman değiliz Tarihte bu kadarı görülmedi! Amasya'da ağaçtan toplanan elmalar bir türlü bitmiyor 13:53 Tarihte bu kadarı görülmedi! Amasya'da ağaçtan toplanan elmalar bir türlü bitmiyor
Son Dakika! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı 13:44 Son Dakika! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı AK Parti'den kendilerini yüzde 31 gösteren ankete yalanlama geldi! Şirket sahibi çok sert çıktı 13:20 AK Parti'den kendilerini yüzde 31 gösteren ankete yalanlama geldi! Şirket sahibi çok sert çıktı

Son Dakika Haberleri
15:02 Son Dakika! G-20 zirvesine video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'daki gelişmeler göç akını riskini artırıyor
14:45 Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıya bomba taşıyan terörist Delil Hıso yakalandı
14:38 Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı
14:26 Evin mutfağındaki Hz. İsa görüntüsünü sildikçe yenileniyor
14:16 Burak Elmas'tan "Fenerbahçe ile dost mu oldunuz?" sorusuna cevap: Dostluk tarifiniz nedir bilmiyorum ama hiçbirimiz düşman değiliz
14:09 Nijerya'da alkol alan genç kıza okulda kırbaç cezası
14:02 Bina yıkımı sırasında elektrik telleri patlamaya başladı
13:43 Son Dakika! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gözaltına alınan servis şoförü tutuklandı
13:36 Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu
13:30 CIA'nın gizli yazışmaları ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar
Fenerbahçe'de büyük tehlike adım adım yaklaşıyor! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'in mukaveleleri bitiyor Fenerbahçe'de büyük tehlike adım adım yaklaşıyor! Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'in mukaveleleri bitiyor         
15:05
Dünyada sadece Türkiye'de üretilen Dünyada sadece Türkiye'de üretilen "Elazığ vişne" mermerine yurt dışından yoğun ilgi         
14:58
Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı         
14:38
Selfie çeken genç kız, uçurumdan düşüp hayatını kaybetti! Onu tutmak isterken yuvarlanan kuzeni yaralandı Selfie çeken genç kız, uçurumdan düşüp hayatını kaybetti! Onu tutmak isterken yuvarlanan kuzeni yaralandı         
14:28
Şeytanın bile aklına gelmez! Taksici, Avrupa Yakası'na geçmek isteyen turistten 400 dolar vize parası aldı Şeytanın bile aklına gelmez! Taksici, Avrupa Yakası'na geçmek isteyen turistten 400 dolar vize parası aldı         
14:18
Nijerya'da alkol alan genç kıza okulda kırbaç cezası Nijerya'da alkol alan genç kıza okulda kırbaç cezası         
14:09
Seyir halindeki araç kurşun yağmuruna tutuldu! Baba yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı Seyir halindeki araç kurşun yağmuruna tutuldu! Baba yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı         
13:47
Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu         
13:37
Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'den hissedildi Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'den hissedildi         
12:38
Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu         
12:21
Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu Klibi için 6 saat suda kalan Ceylan, hastanelik oldu         
12:19
24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti         
12:09
İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı İBB önünde sarsıcı protesto! Belediye binasına beze sarılı ölü köpek bıraktı         
11:36
İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti         
11:19
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın         
10:24
Squidgame lakaplı Twitch yayıncısı, diziyle aynı kullanıcı ismini taşıdığı için Instagram hesabı kapatıldı Squidgame lakaplı Twitch yayıncısı, diziyle aynı kullanıcı ismini taşıdığı için Instagram hesabı kapatıldı         
10:22
Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı         
21:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 15:11:15. #1.12#
SON DAKİKA: Tuğgeneral Çimen'den Rektör Çomaklı'ya iade-i ziyaret - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement