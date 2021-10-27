TÜİK Eskişehir'deki araç sayısını açıkladı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 306 bin 944 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 306 bin 944'e ulaştı. TÜİK'den edinilen bilgiye göre, Eskişehir'de eylül ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 921 adet artarak, 306 bin 023'e ulaştı. TÜİK verilerine göre, Eskişehir'de 179 bin 116 adet otomobil, 48 bin 662 adet kamyonet, 35 bin 486 adet motosiklet, 25 bin 267 adet traktör, 10 bin 886 adet kamyon, 4 bin 023 adet minibüs, 2 bin 704 adet otobüs ve 800 adet özel amaçlı taşıt bulunduğu belirtildi. - ESKİŞEHİR