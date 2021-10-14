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Türkiye'nin en büyüğü olacak, barınma sorununu çözecek - Son Dakika

Türkiye'nin en büyüğü olacak, barınma sorununu çözecek

14.10.2021 11:41
Türkiye'nin en büyüğü olacak, barınma sorununu çözecek

Türkiye'de aynı yerde toplu olarak bulunan 4 bin kişilik en büyük yurdunun yapımına Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Samsun'da devam ediliyor.

Türkiye'de aynı yerde toplu olarak bulunan 4 bin kişilik en büyük yurdunun yapımına Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Samsun'da devam ediliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün bu yatırım döneminde Samsun'da yürüttüğü toplam 12 projesi bulunuyor. Bu projelerin 4'ü tamamlanırken, 6'sının yapımına devam ediliyor, 1 proje ihale aşamasında 1 projenin de ihalesi tamamlandı. Samsun'daki projelerin toplam tutarı 337 milyon 731 bin 100 TL olurken, bu bedelin büyük bir kısmını Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan 292 milyon TL proje bedelli 4 bin kişilik öğrenci yurdu oluşturuyor.

Türkiye'nin aynı yerde toplu olarak bulunan en büyük yurdu olacak 4 bin kişilik öğrenci yurdu, 12 blok halinde toplam 113 bin 186 m2 üzerine inşa edilecek. Yurdun içerisinde 8 adet yurt bloğu, 2 adet sosyal tesis bloğu, 2 adet çok amaçlı salon, 246 araçlık otopark ve 2 adet de açık spor sahası olacak. Proje kapsamında şu ana kadar toplam 25 milyon TL harcama sağlandı ve yapımına büyük bir hızla devam ediliyor.

Müdürlüğün diğer yatırımları kapsamında 13 milyon 476 bin TL proje bedelli 250 kişilik Kavak Öğrenci Yurdu inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı. 850 bin TL proje bedelli Münevver Ayaşlı Yurdu Arıtma Sistemi Revizyonu ve Boru Hattı Döşemesi işinin yüzde 98'i tamamlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtların ( Canik, Atakum, Havza, 19 Mayıs, Bafra, Vezirköprü) tadilat işinin proje bedeli 5 milyon 957 bin TL. Tadilat projesinin yüzde 50'si tamamlandı. 1 milyon 959 bin TL proje bedelli Kavak Güreş Eğitim Merkezi, Yaşardoğu Spor Salonu, Kavak Kapalı Spor Salonu ve sentetik saha soyunma odaları tadilat işinin yüzde 2'si tamamlandı. Atakum Sporcu Fabrikası bakım onarımı işinin de yüzde 10'u tamamlandı. - SAMSUN

Türkiye'nin en büyüğü olacak, barınma sorununu çözecek
Türkiye'nin en büyüğü olacak, barınma sorununu çözecek

Türk Lirası, Yatırım, Türkiye, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkiye'nin en büyüğü olacak, barınma sorununu çözecek - Son Dakika


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