Türkiye'nin en büyük millet bahçesine vatandaşlardan yoğun ilgi - Son Dakika

Ankara'da 28 Ekim'de açılışı yapılan Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan ve Atatürk Kültür Merkezi'nin içinde yer alan AKM Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 28 Ekim'de açıldı. Toplam 637 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve 601 bin 700 metrekare yeşil alana sahip olan millet bahçesine vatandaşlar akın etti. Birçok hediye ve ikramın verildiği alanda, vatandaşlar çocuklarıyla birlikte eğlenceli anlar yaşadı.

Latif Altınok isimli vatandaş, AKM Millet Bahçesi'ne ilk kez geldiğini belirterek, "Çok güzel, büyük ve müthiş bir dinlenme alanı. Ankara'ya gerçekten değer katacak bir proje olduğunu düşünüyorum. Ankara'da dinlenme alanlarının geneli Ankara dışında. Çocuklar da çok mutlu ve çok beğendiler" diye konuştu.

Şükrü Biçen isimli vatandaş ise açıldığını gördükten sonra gelmeye karar verdiklerini belirterek, "Hem bir kahvaltımızı yapalım hem de tatil gününü değerlendirelim istedik bu güzel günde. Çocuklar da şu an parkta zaten, eğleniyorlar. İlk defa geldik. Şehir için güzel bir alan, temiz hava yeri. Burası şehrin içerisinde bir yer ve şehrin ortasında böyle yeşil alanlara ihtiyacımız var" dedi.

İçerisinde kütüphane, eğitim odaları, yeme içme alanı, seminer alanı, çocuk aktivite alanı gibi alanların bulunduğu AKM Millet Bahçesi'ne 50'yi aşkın farklı türden 10 bin fidan dikildi. - ANKARA