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Tuzlalı kadınlara 'saksıda sebze yetiştiriciliği' kursu verildi - Son Dakika

Tuzlalı kadınlara 'saksıda sebze yetiştiriciliği' kursu verildi

15.10.2021 14:42
Tuzlalı kadınlara 'saksıda sebze yetiştiriciliği' kursu verildi

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi destekleri ile Tuzlalı kadınlara ve çocuklarına 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla 'Saksıda Sebze Yetiştiriciliği' kursu verildi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi destekleri ile Tuzlalı kadınlara ve çocuklarına 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla 'Saksıda Sebze Yetiştiriciliği' kursu verildi.

Tuzla'da 3-6 yaş arası çocukların okul öncesi eğitimleri ile birlikte kişisel gelişimlerine katkı sunmak için anneleri ile birlikte gittikleri Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'ne özel 'Saksıda Sebze Yetiştiriciliği' kursu verildi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi destekleri ile gerçekleştirilen kurslara Tuzlalı kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Tuzla İlçe Tarım Müdürlüğü Ziraat mühendislerinin evde sebze yetiştirileceğinin tüm püf noktalarını anlattıkları derslerin sonunda kadınlara hediyeler verildi. Derslere katılan annelerin çocukları ise Benim İlk Botanik Bahçem Etkinliğine katıldı.

Çiftçiler gününü kutlayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kurslara katılan tüm kursiyerlere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. - İSTANBUL

Tuzlalı kadınlara 'saksıda sebze yetiştiriciliği' kursu verildi
Tuzlalı kadınlara 'saksıda sebze yetiştiriciliği' kursu verildi
Tuzlalı kadınlara 'saksıda sebze yetiştiriciliği' kursu verildi
Tuzlalı kadınlara 'saksıda sebze yetiştiriciliği' kursu verildi

Tuzla Belediyesi, İstanbul, 15 Ekim, Tuzla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tuzlalı kadınlara 'saksıda sebze yetiştiriciliği' kursu verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuzlalı kadınlara 'saksıda sebze yetiştiriciliği' kursu verildi - Son Dakika
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