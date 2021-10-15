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Unutulanlar umut oldu - Son Dakika

Unutulanlar umut oldu

15.10.2021 11:34
Unutulanlar umut oldu

Mersin'de bulunan özel bir otel, misafirlerinin unuttuğu ya da almadığı eşyaları bir araya toplayarak Mezitli Belediyesi Dayanışma Evine bağışladı.

Mersin'de bulunan özel bir otel, misafirlerinin unuttuğu ya da almadığı eşyaları bir araya toplayarak Mezitli Belediyesi Dayanışma Evine bağışladı.

Özel olarak kolileyerek paketledikleri eşyaları Mezitli Belediyesi Dayanışma Evine getiren otel yetkilileri, kıyafetlerin raflara dizilmesine de yardım etti. Unutulan yada bırakılan eşyaları prosedürler kapsamında bir süre muhafaza ettiklerini dile getiren otel operasyon Müdürü Aylin Özdoğan, "Unutulan ve bırakılan eşyalar bir süre birikince insanlarımıza faydalı olsun istedik. Eşyalarını unutan misafirlerimizin eşyalarını uygun olanlarını gerekli temizlik ve hijyen kuralları kapsamında elden geçirerek biriktirdik. Belli bir orana geldiğinde Mezitli Belediyemizle görüşerek değerlendirme talebimizi ilettik. Sağ olsunlar onlar da buna çok sıcak yaklaştılar. Çok güzel bir işbirliği ile ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayacağız. Bundan sonra da belirli aralıklarla bu projemizi devam ettireceğiz" dedi.

Hem unutulmuş eşyaların değerlenmesi hem de ihtiyaç sahiplerinin bir ihtiyacının giderilmesi konusunda son derece yararlı bir projeye imza attıklarını belirten kat hizmetleri şefi Emin Emlik ise, "Otelimiz bünyesinde çalışan son derece duyarlı bir ekibimiz var. Mezitli Belediyemizle irtibata geçerek önemli bir işbirliği sağlamış olduk. Sosyal dayanışma topluluğumuz bu tür etkinler düzenliyoruz" diye konuştu.

İnsan Kaynakları Şefi Ahmet Demir de insanlarımızın faydasına olan işlerde olmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, "Mezitli Belediyemizle ortak bir proje yaparak sadece unutulan eşyalar değil kullanılmamış eşyalarında olduğu ortak bir projede buluşabiliriz. Biz de Mezitli Belediyemizin bu çabasına katkı sunabilirsek son derece mutlu oluruz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Unutulanlar umut oldu
Unutulanlar umut oldu

Mezitli, Mersin, Otel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Unutulanlar umut oldu - Son Dakika


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