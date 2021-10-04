Vadi park sporseverleri misafir etti - Son Dakika

Şehitkamil Vadi Park, Şehitkamil Belediyesi Kurum İçi İnteraktif Futbol Turnuvası'na katılan sporseverleri misafir etti. Futbol adına renkli enstantanelerin yaşandığı organizasyonun finalinde dereceye giren takımlar ödüllerini Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun elinden aldılar.

Şehitkamil Vadi Park içerisinde yer alan spor alanları, misafirlerine sağlıklı ve dinamik bir yaşam imkanı sunuyor. Birbirinden farklı oyunlarla futbol oynamayı daha da keyifli bir hale getiren interaktif futbol oyun alanında gerçekleştirilen birimler arası futbol turnuvasında katılımcılar, etkinlik dönemi boyunca bir yandan yeteneklerini sergileme fırsatı bulurken bir yandan da mesai arkadaşlarıyla stres atarak eğlendiler.

Organizasyonda Fen İşleri Müdürlüğü şampiyonluk kupasını kaldırırken, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü dereceye giren diğer ekipler oldular. Yaşam boyu herkes için spor felsefesine dikkat çeken etkinlikte katılımcılar, Şehitkamil Vadi Park içerisinde yer alan spor alanlarına adeta hayran kaldılar.

"Yaşam boyu spora teşvik ediyoruz"

İnteraktif Futbol Turnuvası ödül töreninde katılımcılara seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bireyleri yaşam boyu spor faaliyetlerine teşvik edecek etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti. Başkan Fadıloğlu, "Bu etkinlik içerisinde en önemli amacımız, kardeşlik hukuku içerisinde bir anı paylaşabilmek. Bireyleri yaşam boyu spor yapmaya teşvik edecek bu tip etkinliklerin sayılarını arttırmayı arzuluyoruz. Ekip olarak hepimiz yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Bu tip etkinlikler, deşarj olabilmeye olanak sağlıyor. İlerleyen dönemde farklı branşlarda ve içeriklerde gerek mesai arkadaşlarımıza gerekse tüm çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik turnuva ve etkinlikleri düzenlemeyi sürdüreceğiz. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen yine müsabakalara katılan ve dereceye giren tüm mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP