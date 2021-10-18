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Vali Çiftçi, muhtarla bir araya geldi - Son Dakika

Vali Çiftçi, muhtarla bir araya geldi

18.10.2021 17:23
Vali Çiftçi, muhtarla bir araya geldi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Muhtarlar Günü kapsmında merkez ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Muhtarlar Günü kapsmında merkez ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Muhtarlar Günü'nünde kentte görev yapan muhtarlarla buluştu. Programa Vali Çiftçi'nin yanı sıra, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, CHP Çorum milletvekili Tufan Köse, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Uzunoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, siyasi partiler ve kamu kurumlarının temsilcileri ile muhtarlar katıldı. Programda konuşan Vali Mustafa Çiftçi, muhtarların tarihi ve köklü bir teşkilatın mensupları olduğunu belirterek, ilk muhtarlık teşkilatının Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1829 yılında İstanbul'da kadılıklara bağlı oluşturulduğunu, ilk muhtarlıkların atama ile göreve gelerek kadılara bağlı görev yaptığını söyledi.

1833 yılında Kastamonu'ya bağlı Taşköprü'de ilk muhtarlık teşkilatının oluşturulduğunu hatırlatan Vali Çiftçi, "Ardından Osmanlının tüm vilayetlerinde muhtarlık teşkilatı oluşturuluyor. Bizim ilk seçimlerimiz mahlli seçimlerdir. Taşra teşkilatında muhtarları belirlemek için ilk Mahalli idareler Seçimleri yapılıyor. Demokrasi tecrübemiz genel seçimlerden ziyade mahalli seçimlerle başlıyor. Dolaysıyla muhtarlarımız, muhtarlıklarımız en köklü teşkilatın mensuplarıdır. Bugün gelinen noktada muhtarlarımız devlet ile vatandaş arasında köprü görevi görüyor. Vatandaşların taleplerini kamu kurumlarına iletiyorlar. Vatandaşın derdi sıkıntısı olduğunda ilk önce muhtarlarımızı buluyor" dedi.

Vali Çiftçi'nin konuşmasının ardından kamu kurumları tarafından sunum yapıldı. - ÇORUM

Vali Çiftçi, muhtarla bir araya geldi
Vali Çiftçi, muhtarla bir araya geldi
Vali Çiftçi, muhtarla bir araya geldi

Muhtarlar Günü, Çiftçi, Çorum, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Çiftçi, muhtarla bir araya geldi - Son Dakika


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