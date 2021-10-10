Valilerden taziye ziyareti - Son Dakika

Gaziantep'te geri manevra yapan lüks bir aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 14 yaşındaki Uğur Emre Dalkılıç'ın ailesine Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, AFAD Başkanı Yunus Sezer, taziye ziyaretinde bulundu.

Gfziantep Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan baba Prof. Dr. Bestami Dalkılıç'ın oğlu Uğur Emre Dalkılıç'ın bisiklet ile giderken, lüks bir aracın çarpması sonucu sonucu ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kilis'te Asri mezarlıkta defnedilen Uğur Emre Dalkılıç'ın ailesinin taziyeleri kabul ettiği Kilis'teki evlerine Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, AFAD Başkanı Yunus Sezer, taziye ziyaretinde bulundu.

Sezer ve beraberindeki valiler aileye başsağlı ve sabır diledi. - KİLİS