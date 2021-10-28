Van'da mobil trafik eğitim tırında 8 okuldan katılan 720 öğrenciye eğitim verildi - Son Dakika

Van'da mobil trafik eğitim tırında 8 okuldan katılan 720 öğrenciye eğitim verildi

VAN - İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere trafik eğitimi verilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan mobil trafik eğitim tırı Van'da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 'Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İşbirliği Protokolü' kapsamında kente gelen eğitim tırı, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesi ile Edremit Kent meydanında faaliyetlerine devam ediyor. Van'da eğitim gören ilkokul öğrencileri, tırın içinde hazırlanan mobil sınıfta trafik eğitimi, trafik işleyişi, dikkat etmeleri gereken kurallar hakkında eğitim aldıktan sonra özel olarak hazırlanan alanda akülü araç kullandı. Öğrenciler trafikte karşılaşabilecekleri durumları uygulamalı olarak tecrübe etti. Mobil eğitim tırında trafik konusunda öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili bilgiler verildi. Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce düzenlenen "Mobil Trafik Eğitim Tırı" etkinlikleri kapsamında; 8 okulun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte toplam 720 öğrenciye trafik eğitimi verildi.