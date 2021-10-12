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Vatandaş artan korana vakalarından endişe duyuyor - Son Dakika

Vatandaş artan korana vakalarından endişe duyuyor

12.10.2021 21:04

Vatandaş artan korana vakalarından endişe duyuyor Denizli'de Artan korona vakaları endişelendiriyor, yine birçok alanda kalabalık görüntüler ortaya çıkıyor.

Vatandaş artan korana vakalarından endişe duyuyor

DENİZLİ - Denizli'de Artan korona vakaları endişelendiriyor, yine birçok alanda kalabalık görüntüler ortaya çıkıyor. Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre vaka sayısının arttığı Denizli'de, bazı vatandaşlar pandemi kurallarına aldırış etmeden çarşı ve merkezleri doldurması dikkatlerden kaçmadı.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığı Denizli'de vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kurallarının ihmali dolayısıyla endişelerini dile getirdi. Bir önceki haftaya göre 25 Eylül-1 Ekim haftasında vaka yoğunluğu en çok artan iller sıralamasında Denizli ise dokuzuncu sırada yer aldı. Tüm uyarı ve önlemlere rağmen Denizliler ise kentin işlek cadde ve merkezlerini doldurarak, kuralları altüst ediyor. Rehavetin arttığı kentte dışarı çıkanlar maske ve mesafe kurallarına uymazken, çocukların ve bebeklerin bile bulaş riskinin yüksek olduğu bölgelerde maskesiz bir şekilde dolaştırılması görenleri şaşırtıyor. Vatandaşların alışveriş gibi bahanelere sığınarak sokaklara akın ettiği kentte pandemi kuralları hiçe sayılıyor.

İşten çıkıp evine giderken dahi endişelendiğini kaydeden Adnan Egdir, "İnsanların rehavete çok fazla kapılması, maske ve mesafeye eskisi gibi dikkat etmemesinden dolayı artış yaşanıyor. Birde alışveriş merkezlerinde gıda ürünü alan vatandaşların iç içe çok olması vaka sayılarının artmasına sebep oluyor. Pandeminin başında olduğu gibi çok fazla dikkat ederek bunu önleyebiliriz" dedi.

Alışveriş yapmak için dışarıya çıktığını söyleyen Ramazan Gözer ise, "Vatandaşlarımız mesafeyi korumuyor. Bunun yanında maskede takmadıkları için vaka artıyor. Bana göre şu an her şey normal görünüyor. Maske ve mesafe yeterli. Ben aşının çok önemli olduğuna inanıyorum. Ben aşımı yaptım ve maske çok kullanmıyorum. Aşı çok önemli" diye konuştu.

Vatandaş artan korana vakalarından endişe duyuyor
Vatandaş artan korana vakalarından endişe duyuyor
Vatandaş artan korana vakalarından endişe duyuyor
Vatandaş artan korana vakalarından endişe duyuyor

COVIRAN Bereket, Pandemi, Denizli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vatandaş artan korana vakalarından endişe duyuyor - Son Dakika


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