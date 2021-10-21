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Yayalar Adnan Menderes Bulvarında hız sınırının düşürülmesinden memnun - Son Dakika

Yayalar Adnan Menderes Bulvarında hız sınırının düşürülmesinden memnun

21.10.2021 10:21
Yayalar Adnan Menderes Bulvarında hız sınırının düşürülmesinden memnun

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sürücülerin ve sahil şeridini kullanan yayaların yoğun olarak tercih ettiği Adnan Menderes Bulvarı'nda hız sınırını UKOME kararıyla 70 kilometre saatten 50 kilometreye düşürdü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sürücülerin ve sahil şeridini kullanan yayaların yoğun olarak tercih ettiği Adnan Menderes Bulvarı'nda hız sınırını UKOME kararıyla 70 kilometre saatten 50 kilometreye düşürdü. Sahil şeridini yoğun olarak kullanan ve trafikte yaşanan kazalar nedeniyle tedirgin olan vatandaşların, hız limiti düzenlemesini memnuniyetle karşıladıkları bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kaza oranının yüksek olduğu bulvarda yapılan hız limiti düzenlemesi kapsamında İsmet İnönü Bulvarı'nın batı kısmında bulunan Hilton Kavşağı'ndan başlayarak bulvar sonuna kadar olan 8 kilometrelik yolda hız sınırı 50 kilometre saat olarak belirlendi. Sürücülerin ve yayaların güvenliği için alınan kararın ardından bulvar boyunca hız limiti uyarı levhaları yerleştirildi. Sahil tarafında park, kafe, alışveriş merkezi gibi sosyal alanların, batı tarafında ise sosyalleşme mekanlarının fazla olması nedeni ile insan ve araç sirkülasyonunun yoğun olduğu Adnan Menderes Bulvarı, kaza oranı yüksek olan bir güzergah konumundaydı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısının 2. Birleşiminde yapılan düzenlemeyi kamuoyu ile paylaşmıştı. Seçer, "Biz bu hız sınırının yaya güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 50 kilometre ile sınırlandırılmasına karar verdik. Bunu alırken de tabi bazı verileri göz önüne aldık. Çok ciddi tehlikeler oluyor, can kaybına neden olacak kaza tehlikesi. 2015'ten bugüne kadar ortalama her yıl 85 trafik kazası olmuş ve tamamında da yaralamalı olmuş. Her yılın ortalaması yaralı sayısı olarak ortalama 118, 7 yılda 826 yaralı, 7 ölümlü kaza olmuş. Her yıl da 1 ölümlü kaza oluyor" demişti.

"Hız sınırını gösteren levhalar ve elektronik levha sistemi ile bilgilendirilmesi yapılıyor"

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nde şef olarak görev yapan Murat Ahraz, alınan karar sonrasında 8 kilometrelik alana hız sınır levhaları döşendiğini ve dijital levhalarda da yansıtıldığını belirterek, "Vatandaşlarımızı bilgilendirmek için Adnan Menderes Bulvarı bölümünde refüjlerde ve yol kenarlarında uyarıcı trafik işaret ve işaretçileri koyduk. Şehrin elektronik levha sistemi üzerinde de bunun sürekli bilgilendirilmesi yapılıyor. Hilton Kavşağı'nın gerisinde İsmet İnönü Bulvarı'nda bir, Orkide kafenin bulunduğu bölgede bir olmak üzere iki ışıklı levha ve Adnan Menderes'in 8 kilometrelik koridoru boyunca 19 adet bilgilendirme levhası konuldu" dedi.

Adnan Menderes Bulvarı'nda hız sınırına uyulmaması sonucunda yaşanan kaza ile yakın zamanda oğlunu kaybeden Devlet Demir, hız sınırının 50 kilometreye düşürülmesinin yerinde bir karar olduğunu söyledi. Kurallara uyulması noktasında uyarılarda bulunan Demir, "Benim oğluma 25 Eylül'de burada araba çarptı. Hızlı gidiyorlarmış. 70 kilometre hızda gitselerdi oğlum ölür müydü bilmiyorum. Allah rızası için kimse hızlı gitmesin, kimsenin canını yakmasın. Ben her gün bu yollara geliyorum. Her gün onun geldiği yolda olmak istiyorum. Yalnız ölen bir kişi değil, ben de öldüm. Annesi ölüyor, babası ölüyor" diye konuştu. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, alışveriş merkezi, Adnan Menderes, Tragger, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yayalar Adnan Menderes Bulvarında hız sınırının düşürülmesinden memnun - Son Dakika


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