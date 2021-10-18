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Yazar Çelebi: "Kitaplara bu kadar önem vermek kolay bir iş değil" - Son Dakika

Yazar Çelebi: "Kitaplara bu kadar önem vermek kolay bir iş değil"

18.10.2021 15:44
Yazar Çelebi:

Beyoğlu'nda çocuklara ve gençlere kitap okuma sevgisi kazandırmak amacıyla düzenlenen Kırmızı Sedir Söyleşileri, normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte yeniden başladı.

Beyoğlu'nda çocuklara ve gençlere kitap okuma sevgisi kazandırmak amacıyla düzenlenen Kırmızı Sedir Söyleşileri, normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte yeniden başladı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından, çocuklara ve gençlere kitap okuma sevgisi kazandırmak amacıyla düzenlenen Kırmızı Sedir Söyleşileri yeniden başladı. Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte İstiklal Millet Kütüphanesinde düzenlenen ilk söyleşinin konukları Beyoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri oldu. "Tarihe Damga Vuran Bilim İnsanları" kitabının yazarı İrfan Gürkan Çelebi ile hoş bir sohbet gerçekleştiren öğrenciler, yazarlıkla ilgili akıllarında kalan soruları da sorma fırsatı buldular. Yoğun ilgi gören söyleşinin ardından Yazar Çelebi, gençler için kitaplarını imzaladı.

Beyoğlu'nda bir kütüphanede olmak harika bir duygu

Gençlere ve yetişkinlere yönelik kitaplar kaleme aldığını belirten Yazar İrfan Gürkan Çelebi, "Bugün İstiklal Caddesinin göbeğinde, Beyoğlu'nda bir kütüphanede olmak harika bir duygu. Çok keyifli. Beyoğlu Belediyesi bize bir ayrıcalık sunuyor. İstanbul'un kalbinde kitaplarla bizi buluşturuyor. Bu da bizim için çok önemli. Pandemi öncesinde son söyleşimizi de yine Beyoğlu Belediyesinin Türabibaba Kütüphanesinde yapmıştık. Şimdi yeniden başlıyoruz. Biliyoruz ki bu hastalık da biter. Çok daha rahat günlerde kitaplarımızı bol bol okuyabiliriz. Beyoğlu Belediye Başkanı Sayın Haydar Ali Yıldız'a da çok teşekkür ediyorum. Çünkü kitaplara bu kadar önem vermek, kütüphaneleri bu kadar güzelleştirmek ve bunu Beyoğlu'nda yapmak kolay bir iş değil. Kitaplarla buluşmak için herkesi Beyoğlu'na bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Yazar Çelebi: Kitaplara bu kadar önem vermek kolay bir iş değil
Yazar Çelebi: Kitaplara bu kadar önem vermek kolay bir iş değil
Yazar Çelebi: Kitaplara bu kadar önem vermek kolay bir iş değil
Yazar Çelebi: Kitaplara bu kadar önem vermek kolay bir iş değil
Yazar Çelebi: Kitaplara bu kadar önem vermek kolay bir iş değil
Yazar Çelebi: Kitaplara bu kadar önem vermek kolay bir iş değil
Yazar Çelebi: Kitaplara bu kadar önem vermek kolay bir iş değil

1 Temmuz, Beyoğlu, Çelebi, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yazar Çelebi: 'Kitaplara bu kadar önem vermek kolay bir iş değil' - Son Dakika


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