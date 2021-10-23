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Yazar Sibel Öz bilinmeyenleri ile Adile Naşit'i anlattı - Son Dakika

Yazar Sibel Öz bilinmeyenleri ile Adile Naşit'i anlattı

23.10.2021 10:59
Yazar Sibel Öz bilinmeyenleri ile Adile Naşit'i anlattı

Nilüfer Belediyesi'nin Edebiyat Müzesi'nde düzenlediği Nadir İşler söyleşilerinde Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Adile Naşit konuşuldu.

Nilüfer Belediyesi'nin Edebiyat Müzesi'nde düzenlediği Nadir İşler söyleşilerinde Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Adile Naşit konuşuldu.

"Oyuncu - Yeşilçam Yıldız Sisteminde Bir Anti-Yıldız: Adile Naşit" kitabının yazarı Sibel Öz, sanatçı Adile Naşit'in hikayesini ve sanat hayatını anlatırken yakın tarihe de ışık tuttu. Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, düzenlediği Nadir İşler söyleşilerinde değerli isimleri sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Şimdiye kadar Enis Batur, Gündüz Vassaf ve Saadet Özen'in konuk olduğu ve pandemi sebebiyle çevrim içi düzenlenen söyleşi ilk defa yüz yüze gerçekleşti. Misi'de bulunan Edebiyat Müzesi'nde düzenlenen söyleşide bu defa yazar ve editör Sibel Öz katılarak Türk tiyatrosu ve sinemasının unutulmaz ismi Adile Naşit'i anlattı. "Oyuncu - Yeşilçam Yıldız Sisteminde Bir Anti-Yıldız: Adile Naşit" isimli kitabın yazarı Sibel Öz, rol aldığı onlarca sinema filminde ve tiyatro oyununda, kendisi ile özdeşleşen karakterler ile herkes tarafından sevilen bir isim olan Adile Naşit'in bilinmeyenlerini anlatırken, Adile Naşit'in ailesinin ve kendisinin hikayesini dönemsel bağlamları da göz önünde tutarak ele aldı.

Herkesin gönlünde taht kuran Adile Naşit'in hayatından ilginç detayları paylaşan Sibel Öz, sanatçının yaşadığı dönemdeki politik ve kültürel ortamı, Yeşilçam'ı, tiyatroyu ve ailesini anlattı. Adile Naşit'in babasının tiyatronun efsane isimlerinden tuluatçı "Komik-i Şehir" Naşit Bey, annesinin kantocu Amelya Hanım, büyükannesinin kantocu "Küçük Verjin", dedesinin kemani Yorgi efendi, dayılarının tuluatçı-düettocu Niko ve kemani Andre, kardeşinin tiyatro-sinema oyuncusu Selim olduğunu anlatan Sibel Öz, "Adile Naşit kanında oyunculuk olan bir sahne sevdalısı. Oyuncu, dış görünüşüyle klasik "yıldız" standartlarına taban tabana zıt sayılsa da oyunculuğuyla, sahneye, rollere hakimiyetiyle, duruşuyla yıldızlaştı" dedi.

Adile Naşit'i anti yıldız olarak tanımlayan Sibel Öz, "O yıllarda yıldız bir kadınsa arzu nesnesi olması gerektiği yönünde genel bir kanı vardı. Yıldızların balık etli olması makbulken, Adile Naşit'in fiziği sorun oluyor. Ama Adile Naşit yeteneğiyle öne çıkıyor ve tiyatroda hızla yükseliyor. Sonra da sinemaya geçiyor" diye konuştu.

Adile Naşit'in yan rol oynarken başrol olduğunu söyleyen Sibel Öz, sanatçının rolleriyle hiç mesafesinin olmadığını anlattı. Öz, "Adile Naşit'in rollerinde sergilediği insanlık meselesi gerçek yaşamıyla örtüşüyor" dedi. - BURSA

Yazar Sibel Öz bilinmeyenleri ile Adile Naşit'i anlattı
Yazar Sibel Öz bilinmeyenleri ile Adile Naşit'i anlattı
Yazar Sibel Öz bilinmeyenleri ile Adile Naşit'i anlattı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yazar Sibel Öz bilinmeyenleri ile Adile Naşit'i anlattı - Son Dakika


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