Yeşilyurt Mahallesi'nde yollar yenileniyor - Son Dakika

Nazilli Belediyesi ekipleri, alt yapı çalışmaları tamamlanan Yeşilyurt Mahallesi 1143 Sokak'ta parke taşı döşeme faaliyetlerine başladı.

Elektrik, telefon, internet, doğalgaz ve kanalizasyon alt yapısı tamamlanan merkez mahallelerde yol çalışmalarına hız veren Nazilli Belediyesi ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi 1143 Sokak'ta parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Nazilli Belediyesi'nin ilçe genelinde yaptığı faaliyetlerle örnek bir çalışmaya imza attığını ifade eden Yeşilyurt Mahalle Muhtarı İrfan Teyfur, "Başkanımız mahallemize geldiğinde yollarımızın kötü olduğunu ve yapılması gerektiğini söyledik. Sağ olsun bizi kırmadı. 'Ne gerekiyorsa yapacağız' dedi. Allah bin kere razı olsun. İnkar etmemiz mümkün değil. Diğer yollarımızı da bir bir yapacağız. Şuanda bulunduğumuz 1143 Sokak'ın alt yapısı Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Üst yapısı da Nazilli Belediyemiz tarafından güzel bir şekilde yapılıyor. Bugüne kadar yapmış olduğu bütün hizmetlerden dolayı başkanımıza, müdürlerine ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çalışmaları yakından takip eden mahalle sakinleri, Başkan Özcan ve ekibine teşekkür ederek destek mesajı verdi. - AYDIN