Yürüme güçlüğü yaşayan vatandaşın yardımına engelsiz taksi yetişti - Son Dakika

İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Engelsiz Taksi hizmeti ile yürüme güçlüğü yaşayan Mesut Arı, haftada 3 gün fizik tedavi merkezine götürülüp tekrar evine bırakılıyor.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen Engelsiz Taksi, engeli olan vatandaşların eli ayağı olmaya devam ediyor. Dezavantajlı vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek, karşılaştıkları güçlükleri azaltmak adına faaliyet gösteren Engelsiz Taksi, Mesut Arı'nın da yardımına koştu. Haftada 3 gün fizik tedavi merkezine gitmesi gereken ve ulaşım konusunda sıkıntı yaşayan Mesut Arı, İzmit Belediyesine ulaşarak Engelsiz Taksiden yararlanmak istediğini belirtti.

Ekipler tarafından haftada 3 gün evinden alınarak fizik tedavi kliniğine götürülüp tekrar evine bırakılan Mesut Arı "Belediyenin engelli vatandaşlar için uyguladığı hizmet gerçekten çok yerinde bir hizmet. Böyle bir hizmet aldığım için engelli olduğumu bile unuttum. Sayın Fatma Kaplan Hürriyet'e, ekibine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Engelsiz Taksi hizmetiyle engel durumuna sahip vatandaşların hastane, diyaliz merkezi, fizik tedavi merkezi, valilik, kaymakamlık gibi kurum ve kuruluşlara ulaşımları sağlanıyor. Hizmetten yararlanmak isteyen dezavantajlı vatandaşlar ya da refakatçileri İzmit Belediyesi'ni arayarak randevu oluşturabiliyor. - KOCAELİ