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Zabıtadan fırınlara gece denetimi - Son Dakika

Zabıtadan fırınlara gece denetimi

11.10.2021 16:56
Zabıtadan fırınlara gece denetimi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki matador fırınlarına gece denetimi gerçekleştirdi.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki matador fırınlarına gece denetimi gerçekleştirdi.

Hijyen ve gramaj kontrolünün ağırlıklı olduğu denetimlerde işyerlerinin temizlik kurallarına uyup uymadıklarına hassasiyet gösteren ekipler, bazı fırınlara uyarılarda bulunurken, kuralları ihlal eden iş yerine de yasal işlem uygulandı. Konu ile ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan ve Adıyaman merkezinde vatandaşın sağlığı için rutin denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden zabıta ekipleri, "Adıyaman Belediyesi olarak çok önemsediğimiz halk sağlığı için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Zabıta Müdürlüğünde görevli ekiplerimiz son olarak ilimizde faaliyet gösteren matador fırınlarda hijyen, gramaj ve temizlik denetimi yaptı ve kurullara uymayan fırınlara gerekli uyarılarda ve işlemde bulundu. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın sağlığını ilgilendiren tüm konularda denetim çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Zabıtadan fırınlara gece denetimi
Zabıtadan fırınlara gece denetimi

Adıyaman, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zabıtadan fırınlara gece denetimi - Son Dakika


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