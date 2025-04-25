Hac Adaylarına Eğitim Semineri

Konya'nın Hüyük ilçesinde düzenlenen eğitim seminerinde hacı adaylarına uygulamalı eğitim verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla bu yıl ilçeden kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarının kutsal topraklarda hac ibadeti esnasında dikkat etmeleri gereken hususlarla ilgili bilgilendirilmesi amacıyla Hüyük İlçe Müftülüğü tarafından yürütülen iki gün süren seminer gerçekleştirildi. İlçe Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen seminerler Selki Mahallesi Makbule ve Durmuş Akkuş Bilali Habeşi Camii İmam Hatibi Ali Osman Gül'ün Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından İlçe Müftüsü Seyit Ali Gündüz hacı adaylarına kutsal topraklarda gerçekleştirecekleri hac ibadetine ilişkin bilgiler verdi. İlçe Vaizi Muhammet Akif Tunç ise sunumunda hacı adaylarının kutsal topraklarda zorlanmamaları adına genel bilgilendirmede bulundu. İki gün boyunca devam eden seminer uygulamalı olarak gerçekleşen hac ibadeti eğitiminin ardından son buldu. - KONYA