Hacı Adayları Suluova\'dan Uğurlandı

Amasya'nın Suluova ilçesinden kutsal topraklara gidecek hacı adayları dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında Suluova İlçe Müftülüğü tarafından Orta Camii önünde ikindi namazının ardından düzenlenen uğurlama programında 4. kafile olarak yola çıkan 43 kişilik hacı adayı grubu duygu dolu anlar yaşadı. Kafile, Amasya Merzifon Havalimanı'ndan kutsal topraklara yolcu edildi.

"Manevi olarak çok mutluyum"

Hacı adayı Hülya Kıroğlu, "İlk olarak Medine'ye gideceğiz. Orada 4 gün kalacağız. Sonra da Mekke'ye gideceğiz inşallah. Çok mutluluk verici bir duygu. Manevi olarak çok mutluyum. İnşallah çok güzel geçecek" dedi.

"11 yıl bekledim"

Kutsal topraklara gidecek olmanın heyecanını yaşayan Behram Kıroğlu da, "Hac kurasının çıkması için 11 yıl bekledim. Çok gururluyum. Herkese hakkımı helal ediyorum. Ben sadece torunlarımdan ayrı kalacağım için üzgünüm" diye konuştu.

Kardeşi hacca gideceği için duygulandığını anlatan Fatma Kılıç ise, "Kız kardeşim hacca gidiyor. 12 yıl bekledi hac kurasının çıkmasını. Çok duygulandım. Güle güle gidip, gelsin inşallah" ifadelerini kullandı. - AMASYA