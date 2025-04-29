Hacı Adaylarına Cep Telefonu İle Vize Kolaylığı - Son Dakika
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Yerel

Hacı Adaylarına Cep Telefonu İle Vize Kolaylığı

Teknoloji desteğiyle hacı adayları vize işlemlerini cep telefonlarıyla hızla tamamlıyor.

29.04.2025 11:46
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Uzun yıllar kuradan hac çıkması için sıra bekleyen adaylar, vize işlemlerini cep telefonlarından pasaport ve parmak izlerini okutarak kısa sürede tamamlayabiliyorlar.

Ancak teknoloji kullanmakta zorlanan bazı hacı adayları, evin gençlerinden yardım alsalar da bazı sebeplerle Saudi Visa Bio uygulamasında zorluk yaşayabiliyorlar. Hatta cep telefonu uygulaması ile müracaatını yapamadığını belirterek, il müftülüklerindeki hac bürolarına kadar gelen hacı adayları yardım istiyorlar.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il müftülükleri vasıtası ile Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğuna ulaştırılan vize taleplerinden sonra, pasaportlar il müftülüklerindeki cihazlardan teyitleniyor. Daha sonra ise bütün hacı ve umre adaylarının kendi pasaportları ile kendi cep telefonlarından uygulama üzerinden müracaatlarına sıra geliyor. Bu uygulamada en sık yaşanan sıkıntıları ise mail adresine gelecek doğrulama linkini zamanında tıklayamamak ve parmak izini okutamamak yer alıyor. Çünkü kadınlarda bulaşık deterjanı kullanmak, erkeklerde ağır bahçe işleri ve el kullanmaya yönelik işler parmak izlerinin keskinliğini kaybetmesine sebep oluyor.

Öncelikle uygulamayı kullanırken iyi ışık olan bir ortama, arka zemini düz olan duvar ve masaya ihtiyaç bulunuyor. Cep telefonu ile vize işlemine başlamadan önce sağlıklı çalışan bir mail hesabına ihtiyaç duyuluyor. Öncelikle o mail hesabına bir doğrulama kodu gönderiliyor. Doğrulama için link tıkladıktan sonra pasaportun barkodlu ana sayfasını cep telefonunuz ekranından açılan pencere içine denk getirerek sisteme tanıtıyoruz. Üçüncü adımda ise cep telefonunun arkasındaki manyetik algılayıcı ile pasaportun cipini eşleştirmek gerekiyor. Genellikle telefonun veya pasaportun üzerindeki kılıfı çıkartmayı unutan kullanıcılar, cihaz ve pasaport defterini kaplardan çıkartınca bu adımı kolaylıkla geçebiliyorlar. Uygulama daha sonra ise sırasıyla yüz tanıma işlemini ve parmak izi taratma prosedürünü yerine getirmeyi istiyor. Yüz okuturken arkadaki zeminin kesintisiz, düz ve yüzün ışık alır olmasına ihtiyaç duyuluyor. Yüz okumadan sonra parmak taratmada sıkıntı yaşanır ise, kurşun kalem ile çizilmiş bir kağıda parmaklarınızı sürerek izlerin keskinliğini arttırabilirsiniz. Sağ başparmak ve dört parmak okutmada sonra sol baş parmak ve en son sol dört parmak sisteme tanıtılıyor.

Teknolojiyi kullananların bile terlediği bu uygulama, konsolosluk veya büyükelçiliğe kadar gidip işlemleri randevu ve uzun kuyruktan sonra gerçekleştirmeye göre çok pratik bir imkan sağlamış oluyor. Suudi Arabistan'ın dünyada 8 ülkenin hacı ve umre adaylarına açtığı bu sistem ile havalimanından giriş ve çıkışlarda büyük kolaylıklar sağlanmış oluyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacı Adaylarına Cep Telefonu İle Vize Kolaylığı - Son Dakika

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