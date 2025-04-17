Hacı İbrahim Avcı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hacı İbrahim Avcı Hayatını Kaybetti

Hacı İbrahim Avcı Hayatını Kaybetti

Altıeylül Belediyesi eski Başkanı Hasan Avcı'nın babası Hacı İbrahim Avcı, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede hayatını kaybetti. Cenaze namazı Dursunbey'de kılındı.

17.04.2025 14:21  Güncelleme: 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altıeylül Belediyesi eski Belediye Başkanı Hasan Avcı'nın babası Hacı İbrahim Avcı hayatını kaybetti. Hacı İbrahim Avcı Dursunbey ilçesinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Altıeylül Belediyesi eski başkanı Hasan Avcı'nın babası Hacı İbrahim Avcı (76) evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Hacı İbrahim Avcı bugün öğle namazı sonrası Dursunbey Çarşı camisinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Hacı İbrahim Avcı'nın cenaze namazına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, eski belediye başkanları Zekai Kafaoğlu, Nurettin Güney, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, STK temsilcileri, Oda Başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Hasan Avcı ve ailesine çok uzun bir taziye kuyruğu oluştuğu ve baş sağlığı dilekleri iletildi. - BALIKESİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kalp Krizi, Hasan Avcı, Dursunbey, Altıeylül, Politika, 3-sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hacı İbrahim Avcı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel’den Bahçeli’ye dikkat çeken ’’3 T’’ çağrısı Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken ''3 T'' çağrısı
Konya’da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!

20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
09:16 Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak
09:10 CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 21:41:49. #7.13#
SON DAKİKA: Hacı İbrahim Avcı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement