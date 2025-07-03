Hacıbaba\'ya yeni park müjdesi

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde Hacıbaba Mahallesi sakinlerine sözünü verdiği parkta çalışmalar doludizgin devam ediyor. Kısa sürede hizmete sunulacak park, hem dinlenme hem de yeşil alan ihtiyacını karşılayacak şekilde planlandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Hacıbaba Mahallesi sakinlerine verdiği bir sözü daha yerine getirdi. Yılmaz, geçtiğimiz günlerde mahalle sakinlerine gerçekleştirdiği ziyarette talep ve ihtiyaçlar kapsamında park yapılması için talimat verdi.

"Hacıbaba'ya değer katacak"

Mezarlık karşısında bulunan 2 bin 250 metrekarelik alan üzerine yapılan parkta çalışmalar kısa süre önce başladı. Atıl durumda olan alanı modern bir parka dönüştürecek proje mahalle sakinlerinin sosyal yaşamına değer katacak. Park, hem dinlenme hem de yeşil alan ihtiyacını karşılayacak şekilde planlandı.

Kısa sürede tamamlanacak

750 metrekaresi, iki kademeli olacak şekilde sert zemin uygulaması ile değerlendirilecek. Bu alanda oturma grupları, banklar, çöp kovaları ve aydınlatma sistemleri yer alacak.

Parkın kalan bin 500 metrekarelik bölümü ise yeşil alan olarak ayrıldı. Alanda ağaçlandırma çalışmaları yapılacak, mahalle sakinlerine nefes alacakları doğal bir ortam sunulacak. Projeyle birlikte Hacıbaba Mahallesi yeni bir yaşam alanına kavuşurken, çocuklar ve aileler için güvenli ve modern bir dinlenme alanı oluşturulacak. Parkın, önümüzdeki günlerde tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunulması bekleniyor. - GAZİANTEP