Hacılar Belediye Başkanı Bayramlaşma Töreni Düzenledi - Son Dakika
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Hacılar Belediye Başkanı Bayramlaşma Töreni Düzenledi

Hacılar Belediye Başkanı Bayramlaşma Töreni Düzenledi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe protokolü, güvenlik güçleri ve belediye personelinin bayramlarını kutladı. Başkan Özdoğan, ilçe yöneticileri ve emniyet mensuplarıyla bir araya gelerek bayramlaşma gerçekleştirdi.

24.06.2024 13:44  Güncelleme: 13:45
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe protokolü, güvenlik güçleri ve belediye personelinin bayramlarını kutladı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan kurban bayramı tatilinin sona ermesiyle mesaiye başlayan personel ve ilçe protokolü ile bayramlaşma gerçekleştirdi.

Başkan Özdoğan, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu ile birlikte ilçe yöneticileri ve tüm protokol mensuplarının bayramını kutladı. Ziyaretler sırasında birlikte geçen zamanı değerlendiren Başkan Özdoğan, ilçenin genel durumu hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Ardından Başkan Özdoğan, Hacılar Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek İlçe Emniyet Müdürü Maksut Güldaş ve emniyet mensuplarıyla bir araya geldi. Güvenlik güçlerinin bayramını kutlayan Başkan Özdoğan, emniyet mensuplarına teşekkürlerini ileterek, ilçenin huzur ve güvenliği için gösterdikleri özveriden dolayı teşekkürlerini iletti.

Bayramların Hacılar için daha güçlü çalışma azimlerini pekiştirmek için önemli fırsatlar olduğunu belirten Başkan Özdoğan, son olarak Belediye personelinin de Kurban Bayramı'nı tebrik ederek personelin bayram süresince yaptıkları hizmetlerden dolayı memnuniyetini dile getirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Belediye Başkanı Bayramlaşma Töreni Düzenledi - Son Dakika

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