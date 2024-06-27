Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a Esnaf Odaları Temsilcileri Ziyaretinde Başarı Dilekleri - Son Dakika
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Yerel

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a Esnaf Odaları Temsilcileri Ziyaretinde Başarı Dilekleri

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan\'a Esnaf Odaları Temsilcileri Ziyaretinde Başarı Dilekleri

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a yeni döneminde başarı dilemek isteyen esnaf odaları temsilcileri ziyarette bulundu. Başkan Özdoğan; ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Önceki dönemde olduğu gibi bu dönemde de vatandaşın ve esnafın rahatı ve huzuru için daha iyi noktalara ulaşabilmek adına gayretle çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

27.06.2024 10:21  Güncelleme: 10:23
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a yeni döneminde başarı dilemek isteyen esnaf odaları temsilcileri ziyarette bulundu. Başkan Özdoğan; ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Önceki dönemde olduğu gibi bu dönemde de vatandaşın ve esnafın rahatı ve huzuru için daha iyi noktalara ulaşabilmek adına gayretle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret eden esnaf temsilcileri, yeni dönem için başarı dileklerinde bulundular. Ziyarette Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Esnaf Kefalet Kooperatifi 19. Bölge Birliği Başkanı Mustafa Alan, Hacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mahmut Günek ve KESOB Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri yer aldı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin yaptığı ziyaretten mutluluk duyduğunu belirten Başkan Özdoğan; esnafların hayatın her alanında önemli olduklarını ifade ederek şunları söyledi; "Önceki dönemde olduğu gibi bu dönemde de vatandaşımızın ve esnafımızın rahatı ve huzuru için daha iyi noktalara ulaşabilmek adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. KESOB Başkanımız ve yönetimi ile diğer tüm kuruluşlarla olduğu gibi iş birliği ve istişare içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Destekleri, duaları ve vatandaşlarımıza hizmetleri için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz."

KESOB yönetiminin Başkan Özdoğan'a yeni dönemde başarılar dilediği ziyarette konuşan KESOB Başkanı Şeyhi Odakır ise şu ifadeleri kullandı; "Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Birliği, 41 odadan oluşuyor. Bu odalardan biri de Hacılar Esnaf Odamız. Başkanımla uyum içinde çalışıyoruz ve kendisine teşekkür ederim. Başkanım, Hacılar'da yaptığınız çalışmalardan dolayı esnaf ve sanatkarımıza her zaman verdiğiniz destekten ötürü sizlere çok teşekkür ederiz. İnşallah yeni dönemde de hep birlikte şehrimizin ve ilçemizin kalkınması için esnaf ve sanatkarlar olarak sizlerle beraber olacağız. Yeni dönemde şehrimize katkı sağlayacağız inşallah." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a Esnaf Odaları Temsilcileri Ziyaretinde Başarı Dilekleri - Son Dakika

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