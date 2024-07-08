Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'dan Dede Torun Evi Projesi - Son Dakika
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'dan Dede Torun Evi Projesi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan\'dan Dede Torun Evi Projesi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın projeleri arasında yer alan 'Dede Torun Evi Projesi' ile yaşlı ve genç nesil bir araya gelecek. Proje, ilçe merkezindeki kapalı pazar yerine yapılacak ve nesiller arası tecrübe aktarımını sağlayacak.

08.07.2024 13:17  Güncelleme: 13:19
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın, projeleri arasında yer alan 'Dede Torun Evi Projesi' ilçe genelinde yer alan yaşlı ve genç neslin bir araya gelmesine imkan sağlayacak.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın projeleri arasında yer alan ve ilçe merkezindeki Halit Özkaya Kütüphanesi'nin yanındaki kapalı pazar yerine yapılacak olan Dede Torun Evi Projesi ile nesiller arası tecrübe aktarımı sağlanacak. Proje hakkında açıklamalarda bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan şunları söyledi:

"Dedenin tecrübesinden torunlarımız faydalansın, dedenizin hayat hikayesini dinlesin. Mümkünse tabii kendi dedesi ile torununu buluşturacağız. Bu bizim sosyal bir çalışmamız ve yine hayırsever ailemizle birlikte yapacağımız bir çalışma. Çalışmalar birbirini hep tamamlar. Halit Özkaya Kütüphanesi'nin hemen bitişiğindeki kapalı pazar yerini kaldıracağız. O pazar yerini kaldırınca, kütüphanemizi rahmetli Halit Özkaya adına yaptıran evlatları ve değerli eşi Şerife Hanım teyzemiz, böyle bir proje olursa katkı vereceklerini söylediler. Projemiz oluşturuluyor. Dedelerimiz bir gece, iki gece kalabilir; burada kişisel bakımları da yapılacak. Sadece sohbet alanı değil, geçici konaklama alanı olarak düşündük. Anlaştığımız esnaf arkadaşlarımız orada hizmet edecekler. Akabinde belirli zaman diliminde de gençlerimizle, torunlarımızla dedelerimizi buluşturacağız. Geçmişten feyiz alacaklar; dedelerinin, o büyüklerinin hayatıyla ilgili tecrübelerini gençlerimizle buluşturmak istiyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'dan Dede Torun Evi Projesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'dan Dede Torun Evi Projesi - Son Dakika
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